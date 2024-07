Vrdy – Pardubičky 1:3

„Tentokrát jsme měli k dispozici jednadvacet hráčů včetně kluků z béčka a dorostu. Museli jsme to nějak poskládat a od příštího utkání už kádr zúžíme a budeme se připravovat tak, abychom byli nachystaní na sezonu,“ uvedl po utkání trenér Slavoje Vrdy Roman Masopust.

„Jinak co se týče zápasu, prvních patnáct minut bylo z naší strany špatných, hráli jsme pomalu, soupeř byl rychlejší, byl více na míči, my jsme hráli špatně s míčem i bez něj. Za deset minut jsme dostali dva góly a chvíli nám trvalo, než jsme se na hřišti našli. Od patnácté minuty to už bylo vyrovnané utkání, takže od té doby spokojenost. Utkání mělo i kondiční charakter, postupně jsme se více dostávali na balon. Z pozice trenéra to bylo dobré utkání,“ pochvaloval si Masopust. „Teď už budeme dělat na klasických herních věcech,“ dodal kouč poražených.

Branka: Šveřepa. Poločas: 1:3.

Vrdy: Kopecký – Šusta, Šranko, L. Petr – Mikyska, Volenec, Plašil, Nový, Andrle – T. Petr, Kapounek, střídali Vávra, Šveřepa, Franc, Nesládek, Mužátko, Březina.