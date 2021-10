Složitých situací musel řešit hned několik. „Nepříjemně zaplavala střela z přímého kopu v prvním poločase a razantní křižná střela z levé strany měla též gólové parametry. Čistého konta si vážím,“ uvedl odchovanec Veltrub.

Největším derby je pro Kutnou Horu souboj proti Čáslavi, který skončil nedávno 3:3 a jeho tým musel třikrát dotahovat. „Derby s Čáslaví je vždy ten největší zápas a takto jsme na to připravovali i naše nezkušené juniory. Utkání se divákům muselo jednoznačně líbit, padly branky, bylo vidět enormní nasazení obou týmů a jen škoda, že jsme z vyložené příležitosti nevstřelili první gól my. Nesmírně si ale vážím toho, že jsme ve druhém poločase vstali dvakrát z popela a dokázali srovnat nepříznivý stav i v posledních minutách utkání. Každý gól se dá svým způsobem chytit, ale při druhé brance jsem neměl dobré postavení, kterého využil soupeř dloubnutým centrem na zadní tyč, kde mi ale též moc nepomohla obrana. Chyby jsme si ale hned po zápase vyříkali a jedeme dál,“ hodil za hlavu remízový duel borec, který se živí v oblasti požární bezpečnosti.

Proti Velkým Hamrům vychytal čisté konto podruhé v sezoně. Také byl ale přímým aktérem dvou sedmibrankových výprasků – v Letohradu a Kolíně. „Tyto dva zápasy byly spíše noční můrou. Ale zase na druhou stranu daly našemu mladému týmu vždy určitou lekci. Moc se k nim nechci vracet, ale oba debakly měly své jednoznačné opodstatnění, které jsme si s trenéry vyhodnotili. Nesmí se to již opakovat, jelikož reprezentujeme nejen svou osobou, ale hlavně město, což si v kabině neustále připomínáme. Co se mi honilo hlavou se, zde vyjádřit slušně opravdu nedá,“ usmál se čtyřiatřicetiletý gólman.

Začátek sezony Kutnohorští povedený neměli. Nyní ale ukázali, že se s nimi musí počítat. „Los byl na startu soutěže opravdu vražedný a utkali jsme se prakticky se všemi aspiranty na postup do ČFL z předchozího nedohraného ročníku. Nyní již přichází soupeři, se kterými se můžeme rovnat a já zde mohu slíbit, že se porveme o každý bod. Na co to bude na konci soutěže stačit uvidíme, ale já svému týmu pevně věřím, že divizi v Kutné Hoře i do další sezony udržíme,“ je přesvědčený Petr Malý.

V posledním zápase ale zase narazili. Na půdě Kosmonos vedli po půlhodině hry tři nula, nakonec dostal Malý šest gólů a jeho tým odešel se svěšenými hlavami.