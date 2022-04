Vyšehradský klub se rozhodl oslovit ukrajinské děti přicházející do Česka prostřednictvím náborových letáků a v prvních týdnech se potýkal s obrovským zájmem.

„Byla to taková lavina, že jsem jeden týden nebral telefony nikomu jinému než zájemcům,“ vypráví Studénka, který takový zájem přisuzuje zejména tomu, že klub sídlí na dobrém místě.

„Trénujeme na Vyšehradě, což je přímo na metru. Navíc je to u Kongresového centra, kde probíhala registrace lidí přicházejících z Ukrajiny,“ vysvětluje.

Trénovat ve vyšehradském Slavoji chtělo takové množství ukrajinských dětí, že některé z nich musely být přeřazeny do dalších pražských klubů. V současnosti ale s místními hráči trénuje okolo 25 dětí v kategorii do deseti let a zhruba deset dalších v kategoriích žáků.

I na ostré zápasy?

„V dorostu nemáme nikoho, tam je to složitější úrovní. V žácích ale hráče máme. Někteří jsou natolik šikovní, že by nám mohli pomoci v zápasech,“ uvádí Studénka.

I proto chtějí zástupci Vyšehradu zajistit dětem z Ukrajiny registrace, aby si mohly zahrát i ostré zápasy. „Není to jednoduché. Musí mít několik dokladů, některé navíc musí být v angličtině. Děti často odcházely ve zmatku, takže s sebou nemají ani pas a musí se to řešit čestnými prohlášeními. Máme několik registrací rozdělaných, ale žádná ještě není dotažená,“ vysvětluje Studénka.

„V průběhu sezony ale hrajeme i nějaké přáteláky a turnaje, kde není registrace potřeba, takže si u nás děti určitě zahrají, i když se registrace nestihne vyřídit. Chtěli jsme hlavně pomoct, ale objevilo se i pár kluků, kteří nám sportovně pomáhají,“ dodává.

Zapojily se i další týmy

Podle toho, co stihl vypozorovat na trénincích, není po sportovní stránce velký rozdíl mezi domácími hráči a těmi z Ukrajiny. Velmi dobře také funguje vzájemná chemie mezi nimi. „Ostatní děti je mezi sebe vzaly přirozeně. Výhodou Vyšehradu je, že máme v jednotlivých týmech ukrajinské děti, které tu žijí už dlouho. Umí česky i ukrajinsky, takže můžou překládat nově příchozím. To je veliká výhoda,“ pochvaluje si Studénka.

Možnost bezplatných tréninků nabídly ukrajinským dětem vedle Vyšehradu i další týmy. V Praze to byla například Viktoria Žižkov, SK Hostivař nebo FK Řeporyje. Mimo hlavní město pak třeba kluby v Hostouni, v Libiši nebo v Kladně.