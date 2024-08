S hodně oslabeným kádrem vstupovali fotbalisté Slavoje Vrdy do generálky před startem dalšího soutěžního ročníku. A na výkonu a výsledku poslední přípravy to bylo hodně znát. Mužstvo trenéra Romana Masopusta prohrálo v souboji dvou celků hrajících I.A třídu jasně z Rozhovicemi z Pardubicka. Utkání se hrálo na třetiny.

Vrdy – Rozhovice 1:5

„K zápasu jsme odjížděli se čtrnácti hráči, z toho jen pět jich bylo z áčka. Takže očekávání před zápasem nebylo velké,“ uvedl Roman Masopust, trenér Slavoje Vrdy. „První třetina byla z naší strany hodně ustrašená, dělali jsme mnoho individuálních chyb, schovávali jsme se a čekali jsme, co udělá soupeře. A ten nás trestal,“ pokračoval kouč Vrdů. „Ve zbytku utkání už jsme si více vyhověli, snažili jsme se s hrou i výsledkem něco udělat,“ podotkl Masopust.

„Šest hráčů máme zraněných, jeden byl nemocný. Všechno jsou to svalová zranění, snad se do prvního mistrovského utkání někteří kluci uzdraví. Bude to na krev, příprava se nám moc nepodařila a ani se nám nepodařilo dofouknout kádr,“ dodal Roman Masopust.

Branka Vrdů: Franc. Třetiny: 0:3, 1:1, 0:1.

Vrdy: Kopecký – Šusta, Semrád, Růžička – Mužátko, Vávra, Plašil, Franc, Vavřina – Nesládek, Kapounek, střídali Březina, Novák, Malina.