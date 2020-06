Z ARCHIVU: Sršni předvedli fanouškům na Kaňku, že to umí také s fotbalovým míčem

/FOTOGALERIE/ Hokejisté kutnohorských Sršňů si to před jedenácti lety rozdali se svým fanclubem na zeleném trávníku na Kaňku. V utkání plném zajímavých choreografických výstupů, za které by se místy nemuseli stydět ani sólisté Zlaté kapličky, zvítězili přeci jen o něco málo fotbalovější hokejisté. Podle samotných aktérů utkání s největší pravděpodobností 12:2. Konečný výsledek ovšem nebyl v tomto přátelském klání zdaleka to nejdůležitější.

Ze zápasu Sršni versus Sršní fanclub | Foto: DENÍK/ Jan Šmok