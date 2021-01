„Abych řekl pravdu, moc mě první liga momentálně nezajímá. Co si budeme povídat, fotbal se hraje pro diváky. Nyní se hraje bez diváků, což mi přijde uhozené,“ řekl v rozhovoru pro Deník.

Oldo, co děláte bez fotbalu? Kopaná je vaší celoživotní vášní, jste trenérem, tak co jste v roce 2020 dělal?

Je to špatné. Člověk je zalezlý doma. Na hřiště v Lorci chodím alespoň pomáhat. Díky tomu se provětrám, jinak skoro rok bez fotbalu je k zbláznění. Šílenost.

Z šedi a stereotypu vás vyvádí brigáda na Spartě?

Ano, přesně tak. Aspoň ten den nějak lépe uteče a mohu se s někým potkat. Dá se to vše lépe snášet.

Na čem jste společně se správcem Bedřichem Francem nejvíce pracovali během údržby areálu v době, kdy se nehrálo?

Uvnitř se udělalo hodně práce. Upravují se kabiny. Budou novější a vylepšené. Stará budova musí ještě počkat.

Aktuálně jste stále trenérem ženského týmu Sparty Kutná Hora. Chybí vám děvčata?

Copak ani tolik nechybí. (smích) Trochu mi vadí, jak mizerný přístup k fotbalu mají. To je špatné. Vlastně už rok pořádně netrénujeme. Divím se, že holky zápasy zvládají. Většinou máme druhé poločasy lepší. Potom si v duchu říkám, co asi dělá soupeř, že asi také tolik netrénuje. (smích)

S týmem tedy nejste v pravidelném kontaktu?

Momentálně ne. Věřím tomu, že sezona v únoru začne. I když si myslím, že naše soutěž mohla do března počkat, protože by se vše stihlo i tak dohrát. Přemýšlím o tom, že bychom příští týden mohli vyrazit do tréninku, abychom nabrali nějakou fyzičku.

Nemáte strach, že se váš tým během pauzy úplně rozpadne?

Nemám. Naopak, přibydou nám dvě maminy, které už porodily. Budeme na tom lépe.

Co ze sportu momentálně sledujete? Líbí se vám, že se hraje alespoň Fortuna liga?

Abych řekl pravdu, moc mě první liga momentálně nezajímá. Co si budeme povídat, fotbal se hraje pro diváky. Nyní se hraje bez diváků, což mi přijde uhozené. Nebaví mě na to koukat, když tam nejsou fanoušci.

Jakou sportovní událost jste v roce 2020 sledoval? I když jich moc nebylo.

V loňském roce toho opravdu moc nebylo. Zajímám se všeobecně o všechny sporty, přehled mám. Například to samé je Tour de France. Bez diváků to není ono. Lidi vždy cyklisty ženou v kopcích, jsou s nimi v kontaktu. Situace je zkrátka špatná.

Odložila se i olympiáda v Tokiu. Je to podle vás správné rozhodnutí?

Nevím. Byl bych pro, aby se taková akce zrušila. Přeci jen jde o velkou koncentraci lidí. Ještě se to navíc koná v Asii, odkud nemoc přišla. Je to dost rizikové.

Letos se má konat i fotbalové EURO. Má se uskutečnit i bez diváků?

Pro fotbalisty to bude dobré. Diváci chybět budou. EURO nebude tak pěkné, jaké bývalo pokaždé.

Takovou sportovní pauzu nikdo nezažil. Jaké dopady bude mít podle vás na kutnohorské fotbalisty?

Divize má začít zase v půlce února. Tyhle amatérské spolky se mají vrátit prakticky bez tréninku a přípravného zápasu. Profesionálové jsou někde jinde. Divize bude asi zajímavější a vyrovnanější.

Kutná Hora se loni paradoxně díky ukončení soutěží zachránila.

Letos to asi takové nebude. FAČR chce odehrát alespoň polovinu soutěže, aby některé kluby mohly postoupit výš. Ambiciózní kluby by další uzavření soutěží mohlo odradit od pokračování.

Pamatujete si za svůj život nějaké podobné přerušení soutěží?

To si tedy nepamatuji. Na amatérské bázi nic podobného nikdy nebylo. Jediní profesionálové měli výluku v NHL. Jinak nic.

Měl jste někdy dlouhodobé zranění? Zažil jste vy osobně podobnou pauzu?

Ano. Jako mladý jsem měl v pětadvaceti těžkou zlomeninu kotníku. Byl zlomený nadvakrát, včetně kůstek v nártu. Tam byla dlouhá rekonvalescence.

Bude návrat k fotbalu po takové pauze pro hráče složitý?

Určitě nebude jednoduchý. Ze začátku tam moc fotbalovosti nebude. Spíše se bude bojovat.

Zajímá mě i váš pohled na Covid-19. Přeci jen patříte do rizikové skupiny. Jak jste nemoc vnímal, když se v Česku objevila?

Ze začátku mi nebezpečná nepřišla. Jakmile přišla opatření a začaly nárůsty počtů nakažených, tak jsem změnil názor. Podle mě dělá hodně nezodpovědnost lidí. Jsem svědkem, že někdo roušky nenosí a nařízení ho nezajímají.

ALEXANDER NAGY je jednasedmdesátiletý rodilý Kutnohorák. Posledního ledna oslaví 72. narozeniny. Coby důchodce pomáhá na hřišti v Lorci s údržbou a chodem areálu. Je také trenérem kutnohorských fotbalistek. Jeho oblíbeným jídlem je vepřová a k pití nepohrdne pivem. Ve fotbale fandí Spartě. Jako mladý se vyučil a pracoval různě. Chvíli v ČKD, poté u místního výkupu na sile, v hospodě jako výčepní u Technických služeb a jako správce hřiště. Svou fotbalovou kariéru propojil s kluby jako Kutná Hora, Velvary, Neškaredice a Paběnice.

Máte z koronaviru strach?

Ani ne. Beru ho jako nemoc, která přišla a jen tak neodejde. Bude tady dlouhodobě a musíme se s ní vyrovnat.

Vy sám jste s opatřeními státu neměl problém?

Opatření jsou asi v pořádku, ale je to dlouhé. Moc mi nejde do hlavy, proč se alespoň nepustí fotbal, když jde o venkovní sport. Hrozí tam opravdu tak velká nákaza?

Těžko soudit. Informací moc nemáme.

Uvidíme po začátku, až se znovu spustí soutěže, co nastane. Zda bude u sportovců nárůst o nemocnění či nikoliv.

Vím, že jste měl před několika lety problém s plícemi…

…To mám stále.

Jak tedy zvládáte nosit roušku?

Celkem mi nevadí, ale nesmím ji mít nasazenou dlouho. Za chvíli mám plný nos a špatně se mi dýchá. Beru si ji jen do obchodu a na nejnutnější místa. Jinak nikam nechodím.

Co si myslíte o očkování a vakcíně? Chystáte se?

Nevím, jak se k tomu postavit. Když mi začaly plicní problémy, tak jsem byl každý rok očkovaný, ale moc mi to nepomáhalo. Mluvím jen za sebe. Neměl jsem s očkováním dobrou zkušenost. Je to asi u každého individuální. Každý má zdraví jiné. Budu vše konzultovat s doktorem. Za čtrnáct dní jdu na pravidelnou kontrolu na plicním, tak o tom pohovoříme.

Už vás testovali na koronavirus?

Ne, ještě ne. Akorát mi na poliklinice měřili u vstupu teplotu. (smích) Špejli do nosu se zatím úspěšně vyhýbám.

Pivo v hospodě vám nechybí?

Zatím ne. (smích)

Vím, že jste i rád sázel na sport. Tak co bylo loni v kurzu, když se tolik nehrálo?

Už nevsázím. Zhruba dobrý rok jsem nic nedal. Práce na Spartě mi zabere dost času. Když se hrálo, byl jsem na hřišti každý den. Nebyl tedy čas ani myšlenky. Byl jsem zvyklý, že moje sázka byla vždy promyšlená. Nyní už to nejde.