Výsledky mládežnických týmů fotbalové Sparty Kutná Hora z dalších mistrovských zápasů.

Starší dorost

Čelákovice - Sparta Kutná Hora 2:4 (1:3)

Branky: 23. Traški, 67. Beran (vlastní) - 9. Beran, 10. Hanka, 19. Kubrycht, 89. Moc

Kutná Hora: Pospíšil - Benešovský, Klement, Roman, Marek, Schovanec, Bohatý, Hanka, Beran, Kubrycht, Moc, Růžička, Čapek, Chalupa

Čelákovice: Klíma - Mičkal, Stehlík, Kvasnička, Flek, Šenfeld, Šuráň, Gaži, Fiala, Traški, Fantík, Rajl, Hanzlíček, Sonchak, Manhart, Bartoň

Hodnocení trenéra Dominika Lengála: Poslední venkovní utkání tohoto roku dopadlo úspěšně a všechny body vezeme domů. Před utkání jsme řešili řadu problémů. Tři hráči nám před utkáním onemocněli. Sedm hráčů v sobotu odehrálo devadesát min buď za dorost B nebo B tým mužů. Věděli jsme tím pádem, že nás nebude čekat nic lehkého, a to i s přihlédnutím ke kvalitě domácích. Do utkání jsme vstoupili skvěle, když jsme soupeře ve všem předčili a zaslouženě vedli. První poločas byl jeden z nejlepších našich poločasů v podzimní části sezony. Kdyby poločas byl 1:8, tak se nemohl nikdo divit. Hráli jsme velmi dobře. Poločas byl nakonec jen 1:3 a utkání nebylo rozhodnuto. Druhý poločas nám začaly docházet síly. Mysleli jsme si, že se zápas sám dohraje do vítězného konce. Soupeř přidal na obrátkách a dostal nás pod tlak. Byl to pro nás těžký poločas, který byl o vůli a koncentraci. Domácím jsme navíc pomohli vlastním gólem na 2:3. Nakonec jsme díky našemu dobře vyřešenému rychlému protiútoku ke konci utkání zápas rozhodli a vyhráli 2:4. Chtěl bych poděkovat klukům, sáhli si na dno svých sil a vyloupili Čelákovice.

Mladší dorost

Malšova Lhota - Sparta Kutná Hora 0:3 (0:1)

Branky: 9., 42., 46. Pešout

Kutná Hora: Pospíšil - Janoušek, Šťastný, Smetana, Macháček, Polívka, Bouma, Judytka, Balvín, Pešout, Zámostný, Pištora, Gottfried, Čapek, Langr, Musil

Malšova Lhota: Suchomel - Šklíba, Vavřínek, Černý, Matějka, Kožíšek, Kačer, Kmínek, Zvelebil, Šklíba, Malíř, Dytrych, Ptáček, Houdek, Tlachač

Hodnocení trenéra Josefa Holuba: Domácí nám při vší úctě cestu za vítězstvím moc nezkomplikovali. Celý zápas jsme dominovali a i přes velké množství nepřesností a snadných ztrát jsme si vytvořili spoustu šancí, z nichž Vojta Pešout vytěžil hattrick. Vezeme tři body. Venkovní utkání, ve kterém jsme museli dobývat soupeřovu branku, jsme tentokrát zvládli. Ale příště budeme od hráčů chtít větší soustředění a zaujetí.

Starší žáci

Sparta Kutná Hora - SK Slaný 7:0 (6:0)

Branky: 1., 7.Bohatý, 6., 30., 78. Lhoták, 19. Zinzer Jakub, 40. Tvrdík

Kutná Hora: Křivohlavý Max - Burda, Král Šimon, Tvrdík, Zámostný, Bohatý, Peroutka, Štícha, Skubenych, Lhoták, Zinzer Jakub, Zinzer Kryštof, Král Milan, Král Matyáš, Holan, Křivohlavý Ben, Čáp, Jelínek

Slaný: Císař P. - Císař D., Rajnyš, Řehák, Lukeš, Sejpal, Bauer, Štreba, Tyburec, Turza, Zůza, Ugwu, Tichý, Kaplan, Jakab

Hodnocení trenéra Tomáše Bohatého: Potvrdili jsme roli favorita a nepřipustili žádné problémy. Ke snadnému průběhu nám pomohl výborný vstup do utkání, kdy již v 7. minutě jsme měli třígólový náskok. Ten jsme ještě do konce poločasu zdvojnásobili. Velký náskok z první části nás bohužel již nepřinutil k většímu nasazení, proto jsme jsme v té druhé přidali již pouze jeden gól. To nás trochu mrzí.

Mladší žáci

Sparta Kutná Hora - SK Slaný 2:4 (2:3)

Branky: 6. Kolář, 23. Kolář - 2. Silný, 26. Herink, 33. Herink, 41. Kubenka

Kutná Hora: Markup - Dusil, Šálený, Vlasák, Sýkora, Ostrihoň, Jungwirth, Dvořák, Zdychynec, Chernenko, Nevlud, Tvrdík, Pokrupa, Kolář

Slaný: Hrdlička - Nechanický, Uzel, Kubát, Silný, Kubenka, Herink, Tvrdík, Kraus, Vorlíček, Silný, Habada, Plíva, Šefl, Rubeš, Kapusta

Hodnocení asistenta trenéra Miroslava Šáleného: Bohužel, poslední domácí zápas v podzimní části sezony nám nevyšel. Klukům nelze upřít snahu, ale narazili jsme na důsledně bránícího soupeře, který nám nedal kousek volného prostoru a trestal naše chyby. Nám naopak chyběl klid a trochu štěstí v zakončení.