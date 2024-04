Výsledky mládežnických týmů Sparty Kutná Hora z mistrovských zápasů o víkendu 30. 3. - 31. 3.

Starší dorost

Jestřábí Lhota - Sparta Kutná Hora 0:6 (0:3)

Branky: 17.,25., 26., 49., 59. Beran, 56. Benešovský

Kutná Hora: Petrásek - Benešovský, Klement, Rezler, Růžička, Schovanec, Bohatý, Hanka, Zadražil, Chalupa, Beran, Kubrycht, Vavřík, Provazník, Macháček, Čapek

Jestřábí Lhota: Hála - Louman, Karban, Hanes, Topinka, Senohrábek, Věříš, Zahora, Zmátlo, Janáček, Hofierka, Bourek, Vávra, Hofierka

Hodnocení trenéra Dominika Lengála: Výsledek svědčí za vše. Byli jsme papírovým favoritem a tuto roli jsme potvrdili. Prvních dvacet minut jsme se seznamovali s terénem v Jestřabí Lhotě, kdy jsme hráli pomaleji a občas nepřesně. Soupeře jsme k ničemu nepouštěli, jen jsme se těžko dostávali do dobrých příležitostí. Od 20. minuty jsme hráli hezký, vcelku i rychlý fotbal, díky, kterému jsme dali hezké góly a dalších pár šancí neproměnili. Měli jsme dobrý pohyb bez míče a to nám pomohlo k šancím. S utkáním jsme vcelku spokojeni. Prosadil se nám po pěti letech náš obránce El Pepe neboli Pepa Benešovský a zastřílel si náš útočník Patrik Beran. Na ty to výkony bychom chtěli navázat i v těžších utkáních.

Mladší dorost

TJ Svitavy - Sparta Kutná Hora 1:1 (0:0)

Branky: 54. Švendt - 90. z pen. Balvín

Kutná Hora: Brejša- Janoušek, Musil, Pešout, Čapek, Šťastný, Ovčačík, Polívka, Langr, Zámostný, Smoček, Klement, Balvín, Bouma, Kramář

Svitavy: Komůrka-Strejček, Stodola, Švendt, Havlát, Švec, Hameder, Urban, Žilinčík, Bělovský, Hořínek, Knudsen, Kváč, Čuhel, Polách

Hodnocení trenéra Josefa Holuba: Odehráli jsme nejlepší utkání jara. Na výborném trávníku proti velmi dobrému soupeři jsme se vytáhli týmovým fotbalovým výkonem, kterému chybělo jen výraznější gólové vyjádření. A když své šance neproměnili ani domácí, skončil zápas spravedlivou remízou. Těší mě pokrok, který jsme od podzimního utkání s vítězem naší skupiny krajského přeboru udělali. Pochvala patří všem bez rozdílu, přesto si dovolím vypíchnout jedno jméno, kterým je náš brankář Matyáš Brejša. Je s námi teprve krátce, ale díky své píli a odhodlanosti se stává důležitou součástí mužstva a oporou. Od soboty mu říkáme Jašin.

Starší žáci

Sparta Kutná Hora - SK Benátky nad Jizerou 1:0 (1:0)

Branky: 4. Štícha

Kutná Hora: Křivohlavý Max - Tvrdík, Burda, Král Šimon, Král Milan, Bohatý, Peroutka, Štícha, Skubenych, Lhoták, Zinzer Jakub, Zinzer Kryštof, Čáp, Brázda, Křivohlavý Ben

Benátky: Gottlieb - Hejtmánek, Vála, Křivánek, Stínka, Beránek, Nesvadba, Hladík, Štorkán, Kyzivát, Haspeklo, Pištěk Šimon, Pištěk Matěj, Mikor, Roušar, Krecl

Hodnocení trenéra Tomáše Bohatého: Vítězné, byť herně nepříliš povedené utkání, které nás stálo hodně sil. V lepší první půli jsme dali rychlý gól a měli další dvě vyložené šance. Ty kdybychom proměnili, tak už jsme asi v klidu utkání dohráli. Soupeř se do zakončení nedostával. Po přestávce šel náš výkon hodně dolů a nebyl to pěkný fotbal. Znervózněli jsme a vypadli z rytmu. Důležité tři body však nakonec zůstaly doma.

Mladší žáci

Sparta Kutná Hora - SK Benátky nad Jizerou 4:0 (1:0)

Branky: 34., 40., 64. Šálený, 47. Demel

Kutná Hora: Dusil - Jungwirth, Šálený, Ostrihoň, Vlasák, Pokrupa, Nevlud, Zdychynec, Demel, Sýkora, Křivohlavý, Mlejnek, Dvořák

Benátky: Votruba - Beránek, Gottlieb, Manžel, Rákosník, Ševčík, Štýs, Záruba, Vondra, Komenda, Haluška, Holečková, Krška, Polesný

Hodnocení asistenta trenéra Miroslava Šáleného: Trochu utrápená výhra. Hlavně v prvním poločase to herně nebylo ono. Těžko jsme se dostávali do šancí, a když jsme si nějakou vytvořili, zůstala nevyužita. Druhá půle byla o trochu lepší. Kluci zlepšili pohyb a zkraje poločasu rozhodli o výsledku zápasu.

Ostatní zápasy

Starší žáci B - Sparta Kutná Hora B - FŠ Velký Osek 1:4

Mladší žáci B - Sparta Kutná Hora B - FŠ Velký Osek 1:1