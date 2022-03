Ten sice přivítal trojici nových hráčů, o dva ale přišel. V Kutné Hoře už nepokračují Matěj Zelenka a Petr Saulich, kteří na podzim odehráli velké procento zápasů, ale v zimě se rozhodli ve Spartě nepokračovat. Zamířili do Nebovid na Kolínsku. „Oba se už nezapojili do přípravy,“ přiznal kouč kutnohorské Sparty.

Svoboda: Do druhé poloviny soutěže jdeme s odhodláním navázat na povedený podzim

V sedmi přípravných zápasech Hora jen jednou vyhrála, v poslední prověrce zdolala Třemošnici vysoko 6:0. A to je dost málo. „Někteří soupeři byli kvalitní, ale náš problém bylo i to, že jsme nehráli ani jednou v optimálním složení,“ litoval kouč Holík, který si však pochvaloval tréninkovou docházku. „Tréninkový proces byl v zimní přípravě dobrý. Přípravu hodnotím pozitivně, teda až na výsledky našich utkání. Teď to ale přijde a bude se hrát o body,“ přidal kouč Sparty.

Kutná Hora začne jarní odvety na svém stadionu, hostit bude Náchod, kde hrála v prvním zápase sezony bez branek. „Hned zkraje se vlastně hraje o šest bodů,“ uvědomuje si Holík důležitost hned úvodního střetnutí. „Musíme udělat maximum k tomu, abychom získali tři body. Snažili jsme se na jarní odvety a potažmo na první utkání maximálně připravit. Co jsme v přípravě zlepšili, to musíme nyní převést do mistrovských zápasů,“ dodal Jan Holík.