Zruč nad Sázavou /FOTOGALERIE/ - Mladší přípravka Sparty Kutná Hora byla nejlepší z trojlístku fotbalových týmů z Kutnohorska, které se v neděli 20. ledna společně s dalšími dvěma zástupci Benešovska a jedním celkem z Havlíčkobrodska zúčastnily halového turnaje ve sportovní hale ve Zruči nad Sázavou.

Mladé naděje z Lorce obsadily v konkurenci dalších pěti soupeřů druhou příčku, když se před ně dostalo pouze vlašimské áčko.

Byly to právě týmy z Kutnohorska, které Spartu potrápily nejvíce. Zatímco se Slavojem Vrdy kutnohorští hráči hrozbu porážky na poslední chvíli odvrátili a vyhráli, v následujícím duelu s pořádající Jiskrou už jim to nevyšlo a překvapivě prohráli. „To byla pro nás po třech předchozích výhrách hodně studená sprcha," přiznal kutnohorský trenér Luboš Hájek.

O zlato s Vlašimí

Přesto jeho svěřenci mohli před závěrečným zápasem v turnaji pomýšlet na celkové prvenství, ovšem chtělo to vyhrát nad, do té doby, stoprocentním vlašimským áčkem. „Málem to vyšlo, kdyby soupeř v poslední minutě nevyrovnal," zalitoval kouč Sparty.

Ten svůj tým přihlásil na turnaj po více než měsíční přestávce bez fotbalu. „Na výkonu hráčů se to značně projevilo. Na to, co předvedli na palubovce, jsme se umístili ještě hodně vysoko," konstatoval Luboš Hájek.

Jak dopadly ostatní dva týmy z Kutnohorska, vyčtete z konečného pořadí zručského turnaje mladších přípravek: 1. FC Graffin Vlašim A, 2. Sparta Kutná Hora, 3. FK Bohemia Světlá nad Sázavou, 4. Jiskra Zruč nad Sázavou, 5. FC Graffin Vlašim B, 6. Slavoj Vrdy.

