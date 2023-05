V rámci svých soutěží odehrají týmy fotbalové Sparty Kutná Hora v nadcházejícím víkendu další mistrovská utkání.

Z fotbalového utkání krajského přeboru Kutná Hora - Sokoleč (1:4) | Foto: Deník/Michal Bílek

Zápasový program Sparty Kutná Hora o víkendu 29. - 30. dubna

sobota 29. 4.

DOMÁCÍ UTKÁNÍ NA LORECKÉM STADIONU

10:00 hod utkání starších žáků Sparta Kutná Hora – Pšovka Mělník

Postavení v tabulce

Kutná Hora 1. místo 43 bodů

Mělník 3. místo 39 bodů

Předzápasová glosa trenéra Tomáše Bohatého: Bitva o první místo! Na podzim jsme u soupeře zvítězili a na domácím hřišti to chceme zopakovat. Pšovka těží zejména z dobře zahrávaných standardních situací. Ty musíme co nejvíce eliminovat a současně podat maximální herní výkon s velkým nasazením a bojovností. Kluci dobře vědí, o co jde. Věříme, že to zvládnou, zaslouží si to.

11:45 hod utkání mladších žáků Sparta Kutná Hora – Pšovka Mělník

Postavení v tabulce

Kutná Hora 1. místo 40 bodů

Mělník 7. místo 28 bodů

Předzápasová glosa trenéra Miroslava Šáleného: Doufám, že kluci navážou na výkon z druhého poločasu s Velkým Osekem a utkání zvládnou.

DOMÁCÍ UTKÁNÍ NA STADIONU V MALÍNĚ

14:00 hod utkání B týmu mužů Sparta Kutná Hora B/Malín - Viktoria Sedlec

Postavení v tabulce

Kutná Hora 5. místo 25 bodů

Sedlec 10. místo 18 bodů

Předzápasová glosa trenéra Tomáše Lhotáka: V sobotu nás čeká první jarní domácí utkání, kdy přivítáme Sedlec. Musíme věřit, že výsledkově už to zlomíme v nás prospěch a získáme tři body.

VENKOVNÍ UTKÁNÍ

09:30 hod utkání staršího dorostu MFK Dobříš - Sparta Kutná Hora

Postavení v tabulce

Kutná Hora 12. místo 26 bodů

Dobříš 11. místo 27 bodů

Předzápasová glosa trenéra Dominika Lengála: Čeká nás utkání o šest bodů, bylo by fajn navázat na domácí vítězné utkání a přivézt si i nějaké body z venku.

11:45 hod utkání mladšího dorostu MFK Dobříš - Sparta Kutná Hora

Postavení v tabulce

Kutná Hora 12. místo 16 bodů

Dobříš 4. místo 44 bodů

Předzápasová glosa trenéra Josefa Holuba: V Dobříši mají krásný zámek a prý taky krásné hřiště, na kterém leží tři body, které můžeme získat za předpokladu, že zopakujeme nasazení a kvalitu z druhého poločasu posledního zápasu. Zámek jindy.

Neděle 30. 4.

VENKOVNÍ UTKÁNÍ

15:00 hod utkání A týmu mužů SK Sokoleč - Sparta Kutná Hora

Postavení v tabulce

Kutná Hora 7. místo 33 bodů

Sokoleč 2. místo 44 bodů

Předzápasová glosa trenéra Libora Tichého: V minulém kole jsme prodloužili šňůru výher na domácím stadionu, což nám dodalo více klidu v neuvěřitelně vyrovnané tabulce soutěže. V neděli zajíždíme do nedaleké Sokolče s jednoznačným cílem uspět a prolomit prokletí venkovních zápasů. Respektujeme sílu soupeře, který se pohybuje na předních příčkách, ale máme mu též co vracet za podzimní domácí porážku. V týmu je nyní výborná atmosféra, díky které všichni věříme v úspěch. Zveme naše příznivce na toto zajímavé utkání s výkopem v netradičních 15 hodin vzhledem k čarodějnickému reji po celé republice.