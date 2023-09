V rámci svých soutěží odehrají fotbalové týmy Sparty Kutná Hora v nadcházejícím víkendu další domácí mistrovská utkání.

Ilustrační foto. | Foto: pro Deník/Stanislav Dufka.

Program domácích zápasů Sparty Kutná Hora o víkendu 23. - 24. září.

sobota

DOMÁCÍ UTKÁNÍ NA LORECKÉM STADIONU

10:00 hodin utkání starších žáků Sparta Kutná Hora - SK Kosmonosy

Postavení v tabulce

Kutná Hora 5. místo 12 bodů

Kosmonosy 6. místo 12 bodů

Předzápasová glosa trenéra Tomáše Bohatého: Dobrá nálada, nadšení a pozitivní přístup na trénincích… To vše, doufám, promítneme do souboje s našim sousedem v tabulce. Nebude to však lehké utkání. Kosmonosy hrály vždy velmi pohledný fotbal a určitě pořádně prověří naše kvality.

11:55 hodin utkání mladších žáků Sparta Kutná Hora - SK Kosmonosy

Osobnost Deníku: Tomáš Kopp upřednostňuje tým. Musíme vyhrávat, řekl

Postavení v tabulce

Kutná Hora 2. místo 15 bodů

Kosmonosy 1. místo 16 bodů

Předzápasová glosa trenéra Miroslava Šáleného: Čeká nás zápas kola, kdy se utkají první dva týmy tabulky. Kluci snad zápas zvládnou a prodloužíme sérii výher.

OSTATNÍ UTKÁNÍ

pátek

muži A - 19:00 SK Posázavan Poříčí n/S - Sparta Kutná Hora

sobota 23.9.

starší dorost B - 09:30 Sparta Kutná Hora B - Malín/Močovice (hřiště v Červených Pečkách)

mladší dorost - 10:00 FK Chlumec nad Cidlinou - Sparta Kutná Hora

muži B - 16:30 FK Chotusice - Sparta Kutná Hora B

neděle 24.9.

starší dorost A - 10:00 TJ Sokol Družba Suchdol - Sparta Kutná Hora A

starší žáci B - 10:00 Sparta Kutná Hora B - Velim + Cerhenice

mladší žáci B - 11:55 Sparta Kutná Hora B : Velim + Cerhenice