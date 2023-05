Výsledky Sparty Kutná Hora z mistrovských zápasů o víkendu 12. - 14. května.

A tým muži

ČLU Beroun - Sparta Kutná Hora 4:3 (2:0)

Branky: 17. Horel, 29. Šikanedr, 50. Tarasov, 54. Štefan – 49. Cimr, 68. Honc, 72. Němec

Kutná Hora: Vágner – M. Čáp (33. Wolf), Franc, Nekvinda, Pleva (46. Cimr) – Čičatka (62. Honc), Strnad, Piskač (82. Vokoun), M. Exner – Lib. Křelina, V. Němec (85. Šámal)

Beroun: Novák – Štefan, Břížďala, Krůta, Hrypas, Tarasov, Rigo (80. Novosad), Počta, Horel (80. Komenda), Pošmurný (69. Poslední), Šikanedr (88. Vopěnka)

Hodnocení sportovního manažera dospělých Miloše Maliny: Z mého pohledu to je zcela nepochopitelný fotbal. V celém utkání jsme měli tak sedmdesát procent držení míče, domácí snad nekopali žádný roh, proti našim deseti. V prvním poločase jsme jim skoro nepůjčili míč a místo toho, abychom 2:0 vedli, jsme 2:0 prohrávali. Góly jsme dostali po našich neskutečných chybách, brankář Vágner si chudák nesáhl na míč. Ani za jeden gól nemohl. Dalibor Cimr dá nádherný gól na 2:1 a my za dvě minuty nato uděláme další hrubku a potom hned na 4:1. Aspoň na remízu už jsme to tam nedotlačili. Na hřišti jsme byli jasně lepší, ale hrubice, které jsme tam vyrobili, jsou trestuhodné. V posledních dvaceti minutách se domácí prakticky nedostali ze svého vápna.

Starší dorost:

Říčany - Sparta Kutná Hora 5:2 (2:2)

Branky: 2. Hudos, 11. Ráž, 53. Pác, 67. Hudos, 89. Pác - 18. Stieber, 22. Hanka

Kutná Hora: Mach - Dostál, Mommers, Chalupa, Kapounek (27. Schovanec), Stieber (70. Pustovoitov), Škopek (79. Daniel), Beran, Zadražil D. (70. Vavřík), Hanka, Bohatý

Říčany: Svoboda - Doležal, Haiš, Hudos, Kořán, Novotný (89. Skliar), Pác, Červenka, Vitvar, Ráž, Mc Fadyen

Hodnocení trenéra Dominika Lengála: Remízové utkání, které skončí 5:2 pro Říčany. Ano, to umíme vykouzlit bohužel jen my. V prvním poločase nezačneme nejlépe a po dvou velkých individuálních chybách prohráváme 2:0. Jsem rád, že jsme nepřestali hrát a dostali se zpátky do hry a zaslouženě vyrovnali na 2:2. Druhý poločas se hrál od vápna k vápnu, kdy ani jedna strana si nevytvořila žádnou šanci. Jen bohužel náš brankář udělá nepovedenou kličku a dostaneme na 3:2 a za deset minut se neponaučí a udělá stejnou chybu znovu, 4:2. Závěr utkání byl z naší strany velmi otevřený a dostali jsme na konečných 5:2.

Mladší dorost:

Říčany - Sparta Kutná Hora 2:2 (0:1)

Branky: 34. Vavřík, 75. Beran - 62. Erben, 70. Najmon

Kutná Hora: Pospíšil - Šťastný, Balvín, Marek, Polívka, Hanka, Bruner, Vavřík, Pešout, Provazník, Roman, Musil, Beran, Ovčačík, Bouma

Říčany: Ráž - Hrubant, Koranda, Svoboda, MC Fadyen, Najmon, Neruda, Purkar, Cílek, Skliar, Stehlík, Vosáhlo, Mašek, Hraba, Erben, Gebauer

Hodnocení trenéra Josefa Holuba: Hrálo se rozkouskované a nervózní utkání, ve kterém jsme ztratili dva body. V prvním poločase by ke hře stačila jen půlka hřiště. Dobře jsme napadali, soupeř se za půlicí čáru dostával jen výjimečně. Bohužel jsme z převahy vytěžili pouze jedinou branku. Po pauze se nám přestalo dařit v kombinaci, na velikém hřišti už jsme nebyli tak úspěšní v napadání. Navíc jsme neproměňovali šance, dopustili se dvou nedorazů ve vlastním vápně a domácí dvěma ušmudlanými góly skóre otočili. Vrhli jsme vše do útoku a vyrovnali. Další šance jsme však již nedali a máme tak pouze bod. Poděkování patří skvělým fanouškům (především fanynkám!), kteří nás neúnavně podporovali celý zápas a zvláště pak za nepříznivého stavu.

Starší žáci:

Sparta Kutná Hora - Lysá/Ostrá 13:0 (6:0)

Branky: 3., 6., 13., 43., 67. Lhoták, 5., 65. Smoček, 21., 54. Tvrdík, 33. Kotrouš, 48. Langr, 61. Štícha, 68. Ovčačík

Kutná Hora: Křivohlavý Max - Ovčačík, Tvrdík, Janoušek, Král, Bouma, Peroutka, Lhoták, Langr, Štícha, Kramář, Smoček, Gottfried

Lysá/Ostrá: Králik - Andrei, Kobera, Zatloukal, Tomek, Matějovský, Hejný, Malý, Zabilanský, Volf, Kubeša, Hůrka, Pivoňka, Bartoň

Hodnocení trenéra Tomáše Bohatého: I přes naše vlažnější začátky obou poločasů mělo utkání jasný a pohodový průběh. Vyzdvihl bych přístup a snahu o kombinaci a i to, že bez pěti hráčů, kteří se točí v základní sestavě, jsme dokázali dát 13 gólů. Opět se ukázala kvalita širšího kádru.

Mladší žáci:

Sparta Kutná Hora - Lysá/Ostrá 23:1 (8:1)

Branky: 3., 8., 12., 26., 50., 54., 64. Šálený, 16. a 61. Dvořák 23. a 52. Ostrihoň, 28., 53., 68., 69. Hulman, 32., 36., 50. Čáp, 37. a 57. Dusil, 63. Demel, 47. a 66. Křivohlavý - 34. Zahrádka

Kutná Hora: Dusil - Čáp, Demel, Jungwirth, Šálený, Sýkora, Hulman, Ostrihoň, Vlasák, Zdychynec, Chernenko, Dvořák, Křivohlavý

Lysá/Ostrá: Pivoňka - Muller, Nič, Andrei, Zahrádka, Hodyc, Fiedler, Brázdil, Loula, Kubeš, Možiš

Hodnocení asistenta trenéra Miroslava Šáleného: Absolutně jednoznačný zápas. Herní převahu jsem přetavili v nejvyšší výhru v soutěži.