Výsledky fotbalových týmů Sparty Kutná Hora z mistrovských zápasů o víkendu 5. - 7. května.

Z fotbalového utkání krajského přeboru Sokoleč - Kutná Hora (3:3) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

A tým muži

Sparta Kutná Hora - Hřebeč 1:1 (1:0)

Branky: 84. Šámal – 26. Prosek

Kutná Hora: Malý – M. Čáp, Nekvinda, Franc, Pleva (82. Vokoun) – Honc (46. Wolf), Piskač (76. Šámal), Strnad, M. Exner – Němec (46. Cimr), Lib. Křelina

Hřebeč: Kabele – J. Dolejš (83. M. Dolejš), Melichar, Podaný – Lukeš (76. Tetur), Mentberger (46. Nadri), Prosek, Hajný, Hodosi – Novák, Jablonský

Hodnocení trenéra Libora Tichého: V prvním poločase jsme působili mírně zakřiknutým dojmem, čehož hosté dokázali využít ve vedení 0:1. Naše šance bohužel nebyly proměněny a soupeř mohl své vedení navýšit, ale Malý své zaváhání při úvodní brance několikrát napravil. Do druhého poločasu jsme vstoupili v úplně jiném rozpoložení a divákům byla nabídnuta strhující podívaná z obou stran. Hra se přelévala na obě strany a v několika případech zvonila i branková konstrukce. Srovnat se nám podařilo ke konci utkání, kdy Vašek Šámal protlačil míč po závaru v malém vápně hostů přes několik hráčů a Lorec doslova explodoval nadšením. Utkání mělo vše, co náročný fotbalový divák potřebuje, a to branky, souboje, emoce a touhu obou týmů zvítězit do poslední minuty.

B tým muži

Kaňk - Sparta Kutná Hora B/Malín 2:3 (1:2)

Branky: 10., 51. Mukařovský - 18., 55. Kolůvek, 42. Auer

Kaňk: R. Vokoun - D. Klatka, Handa, Timko, J. Horký, Jeřábek, Veselý, M. Klatka, Jelínek, Mukařovský, Jak. Výborný

K.Hora/Malín: Kamenář - Kolůvek !76. Berka), Vosáhlo (82. Daniel), Henrich (46. Hozman), Málek, Chylík, Metlushko, M. Barenčík ml., Franc (76. Beil), Krupička, Auer (50. Badarau)

Hodnocení trenéra Tomáše Lhotáka: Budujeme tým na další sezonu. Mladí hráči se jeví v zápasech dobře, i když to nemusí výsledkově vždy tak vypadat.

Starší dorost

Sparta Kutná Hora - Pšovka Mělník 2:2 (1:0)

Branky: 29., 90. Dostál - 49. Maurer, 75. Svoboda

Kutná Hora: Petrásek - Bohatý, Mommers, Hanka, Kapounek, Pustovoitov (56. Chalupa), Škopek, Beran, Zadražil D., Schovanec, Dostál

Mělník: Suchý - Horák (63. Dušek), Harant, Šára, Havel, Novotný, Vlastník, Neumann (Zíta), Svoboda (Suchý), Maurer, Vítovský

Hodnocení trenéra Dominika Lengála: Chtěli jsme z utkání tři body a bohužel bod je málo z takového utkání. Vytvořili jsme si mnoho šancí, ale jsme strašně moc zbrklí nebo ukvapení a nejsme schopní dát góly. Místo toho, aby poločas utkání byl 3:0, tak ve druhém poločase dostaneme na 1:1 a soupeře dostaneme do hry. Herní projev nebyl úplně špatný, ale potřebujeme získávat více bodů. Pokračujeme dál a čekají nás dvě venkovní utkání a je potřeba v nich bodovat.

Čáslav padla. Záchrana je v oblasti teorie, přiznal trenér Svoboda

Mladší dorost

Sparta Kutná Hora - Pšovka Mělník 4:1 (2:1)

Branky: 20. Balvín Patrik, 25. Vavřík Michal, 54. Vavřík Michal, 72. Bruner Tomáš (pen.) - 30. Plodík Marek

Kutná Hora: Pospíšil - Šťastný, Balvín, Marek, Polívka, Hanka, Bruner, Vavřík, Pešout, Provazník, Roman, Matz, Hlavatý, Ovčačík, Smoček, Janoušek, Bouma

Mělník: Vrňák, Antoš, Kunfront, Jambor, Nedoliak, Beneš, Šťastný, Plodík, Havlín, Suchý, Patera, Dvořák, Kamínek, Svoboda, Vavrek

Hodnocení trenéra Josefa Holuba: Do zápasu jsme výborně vstoupili a soupeře přehrávali. Vedení jsme ale získali paradoxně až ve chvíli, kdy se hra vyrovnala. Proměnili jsme dva protiútoky a zúročili tak tréninkovou píli. Pak jsme bohužel, na jaře již poněkolikáté, důsledně nedohráli standardní situaci, soupeř ucítil šanci a do konce poločasu měl mírně navrch, když jsme neudrželi delší dobu míč. Po změně stran se obrázek moc nezměnil. Hosté se tlačili za vyrovnáním, my jsme hráli nepřesně a příliš individualisticky. V obraně jsme ale byli pozorní a postupně jsme se dostávali do hry, vyústěním čehož byl gól na 3:1. Pak už jsme pozorně bránili a až na nějaké závary před pokutovým územím jsme soupeři nic nedovolili. Naopak jsme pečetili dalším gólem z penalty a do hry se dostali všichni hráči z lavičky. Pochvala celému týmu za jeden z nejlepších výkonů v sezoně.

Starší žáci

Čelákovice - Sparta Kutná Hora 0:2 (0:1)

Branky: 7.Ovčačík, 67.Bouma

Kutná Hora: Křivohlavý Max - Ovčačík, Tvrdík, Janoušek, Král, Bouma, Študenc, Bohatý, Judytka, Peroutka, Zámostný Jan, Lhoták, Langr, Štícha, Kramář, Smoček, Švanda

Čelákovice: Hronek - Placanda, Hanzlíček, Flek, Bašus, Vodička, Fiala, Mičkal, Procházka, Rajl, Corbin, Čupela, Homola, Štangler, Kovalov , Filip

Hodnocení trenéra Tomáše Bohatého: Těžký, velmi těžký zápas! Čelákovice potvrdily dobrou jarní formu a byl to zatím nejnáročnější zápas a nejsilnější soupeř druhé části sezony. První poločas byli domácí lepším týmem, byť jsme ho vyhráli gólem po nádherném a odvážném vyvezení míče obráncem až do zakončení. Ve druhé části se náš výkon výrazně zlepšil, i přesto, že jsme šli v padesáté minutě do deseti. Zjednodušili jsme hru a v závěru přidali pojišťovací gól. Jsme rádi, že se nám podařilo utkání vyhrát. Čelákovice určitě potrápí i dalšího favorita.

Mladší žáci

Čelákovice - Sparta Kutná Hora 4:7 (1:2)

Branky: 3. a 36.Říha, 51.Filip, 66.Kubečka - 12.Křivohlavý, 29.,38.,39.,41. a 53.Šálený, 67.Dusil

Čelákovice: Kudrna - Filip, Bartoň, Coufal, Vodičková, Fridrichová, Mráz, Říha, Kubečka, Kočvara, Linek, Hottek, Zeman, Novák

Kutná Hora: Markup-Dusil, Čáp, Demel, Jungwirth, Křivohlavý, Šálený, Zdychynec, Sýkora, Kolář, Ostrihoň, Vlasák, Dvořák

Hodnocení asistenta trenéra Miroslava Šáleného: Začátek zápasu nám úplně nevyšel. Těžko jsme se vyrovnávali s fyzicky vyspělejším a důrazným soupeřem. Od vstřelené branky jsme zlepšili pohyb a začali mít herní převahu. O výsledku zápasu rozhodl náš výborný vstup do druhého poločasu.