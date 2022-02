„Byla to divočina,“ ulevil si David Mukařovský, hrající trenér hostujícího mužstva. „Dlouho jsem takový zápas neviděl. Oni sice uvedli do zápisu, že jsme si dali jeden vlastní gól, ale my jsme si jich dali regulérně pět,“ kroutil hlavou Mukařovský. „Za stavu čtyři čtyři jsme měli převahu, do té doby i šance, ale pak jsme dostali za pět minut pět gólů. Byl to zápas blbec. Porážka nás mrzí, na soupeře jsme měli. Takhle to byl špatný výlet. Mohli jsme ještě bojovat o páté místo, takhle budeme rádi, když nebudeme poslední. Ale jsme tam první sezonu,“ nedělá z porážky i postavení v tabulce velkou vědu kouč poražených. „Měli jsme ze hry dobrý pocit, takže jsme na sebe byli naštvaní,“ smutnil kouč Mukařovský, který si připsal čtyři kanadské body za jeden gól a tři asistence.

FOTO: Přírodní tráva překážela kombinaci, Hlízov potvrdil roli favorita

Další zápas sehrají futsalisté Kutné Hory v sobotu ve velké hale na Klimešce, soupeřem jim bude v derby SKP Kolín. Utkání odstartuje ve 20.30 hodin.

Branky Kutné Hory: Král 3, L. Laštovka, Pacák, Tuzar, Kosprd, Mukařovský. Poločas: 4:3.

Kutná Hora: Dostál - Pacák, L. Laštovka, D. Laštovka, Vokoun, Mukařovský, Král, Kosprd, Kalfiřt, Tuzar.