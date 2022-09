Čáslavi se zatím v divizní sezoně příliš nedaří, když po sedmém kole nasbírala pouhé čtyři body. Na nepříznivou bilanci budou chtít svěřenci trenéra Jakuba Svobody na chvíli zapomenout v pohárovém souboji Davida s Goliášem. „Již na konci víkendu jsme hodili starosti z nepovedeného vstupu do sezony za hlavu a soustředíme se na pohárový zápas. Pro celý klub je to obrovský svátek a jsem rád, že se nám po dlouhých patnácti letech podařilo do Čáslavi přivést prvoligový klub,“ konstatoval trenér Čáslavi Jakub Svoboda a navázal: „Z kluků je cítit na trénincích před pohárovým zápasem nadšení. Všichni se na utkání těší a pokusí se na hřišti odvést maximum,“ říká Jakub Svoboda.

Čáslav se v předkole vypořádala s Neratovicemi, v prvním kole pak přehrála třetiligový Vltavín. Nyní do Čáslavi ovšem přijede soupeř z jiné dimenze. „Je to pohár, který má svá specifika. My všichni věříme, že se pro diváky odehraje zajímavé utkání, uděláme pro to maximum. Hrát se navíc bude na velmi podmáčeném terénu, což je pro bránící tým pokaždé výhoda. Uvidíme, jak se s ligovým soupeřem nakonec popasujeme,“ uvedl Svoboda.

Díky trenéru Miroslavu Koubkovi Hradečtí tuší, co je čeká. „Víme o tom, že stadion je tam v takovém stavu, že při špatném počasí je na hřišti bahnitý terén, který nahrává v pohárových zápasech celkům, které nepotřebují tvořit. My se s tím musíme vyrovnat. Chceme postoupit, uděláme pro to maximum,“ velí Stanislav Hejkal, asistent trenéra FC Hradec Králové.

Konec s kaňkou. Řepka mizí z okresního přeboru, podle trenéra z něj roste kouč

Votroci jdou do duelu z pozice jasného favorita. „Nemělo by nás to tolik tížit. S utkáním bychom si měli poradit, pohárové zápasy jsou sice poměrně specifickou záležitostí, ale dáme příležitost hráčům, kteří zatím nemají největší vytížení v lize a počkáme, zda si někdo z nich řekne o základní sestavu. Přistoupit k tomu musíme už kvůli nějakým zraněním, a právě porci minut, kterou jednotliví borci dostávají. Rovněž chceme navázat na loňské úspěšné tažení pohárem,“ avizuje Stanislav Hejkal.

Největším tahákem duelu s Čáslaví bude trenér Votroků Miroslav Koubek, který v minulosti v celku Středočechů působil a dotáhl jej v sezoně 2008/09 na druhou pozici ve druhé lize. Postup do nejvyšší tuzemské soutěže však klub odmítl z ekonomických důvodů a svůj lístek zaručující účast mezi českou smetánkou předal celku 1.FC Slovácko, který letos reprezentuje český fotbal v evropských pohárech.

Od té doby však mužstvo Čáslavi čekal strmý pád dolů. V loňské sezoně se Středočeši umístili na 5. pozici v divizi C. Za celý ročník nastříleli šestapadesát branek, z vlastní sítě pak lovili celkem devětačtyřicet balonů. S Votroky se naposledy střetli 18. července 2015. V přátelském utkání Hradec zvítězil přesvědčivým rozdílem – 8:0.