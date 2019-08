Těšit se budou ale i další týmy. Třeba Velvary přivítají druholigový Žižkov s kladenským koučem Zdeňkem Haškem na střídačce. Žižkov si nejvíc přáli v Hostouni, protože Hašek je nedávno koučoval. Ale neskopojeni být nemusí, jejich soupeřem bude Jihlava. A to je elitní tým druhé ligy, jemuž postup do nejvyšší soutěže nevyšel na jaře jen díky podivným výrokům rozhodčích v baráži.

Také k Cábelíkům z Králova Dvora míří druhá liga, Dukla to sem bude mít z pražské Podbaby kousíček. Do Benešova mohou přijet Pardubice, to by ale musely zdolat v prvním kole (odložený duel) Vysoké Mýto.

Do 2. kole už také naskočí jeden z prvoligových týmů kraje - Příbram. Svěřenci Romana Nádvorníka hrají až v Chlumci nad Cidlinou. Boleslav má jako zástupce Česka v evropských pohárech ještě volno. když už jsme u Romana nádvorníka, jeho někdejší klub z Vlašimi míří jen do Prahy, na Vltavín.

Oficiálním termínem 2. kola je středa 28. srpna

Los 2. kola (středočeské týmy)

Velvary – Viktoria Žižkov

Chlumec nad Cidlinou - Příbram

Loko Vltavín - Vlašim

Štěchovice - Sokolov

Hostouň - Jihlava

Benešov - Vysoké Mýto/Pardubice (1. kolo hrají v úterý)

Zápy - Bohemians Praha 1905

Králův Dvůr - Dukla Praha

Mladá Boleslav jako zástupce v pohárové Evropě hraje MOL Cup až od třetího kola.