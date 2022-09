Zelená pro Kukala. Od Velimi dostal svolení k odchodu do Kutné Hory

Na trase Velim – Kutná Hora se rozsvítila zelená. Řeč je o přestupu fotbalisty Jana Kukala. Ten usiloval o přesun do kutnohorské Sparty od začátku sezony, ale vedení velimského kloubu bylo rázně proti. Nyní dostal od Velimi svolení. Podle dohody bude u konkurence působit do konce podzimní části sezony, pak se uvidí, co dál.

Jan Kukal (s míčem) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský