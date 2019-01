Čáslav – Zenit Čáslav opět doma. Tentokrát vřádném termínu 8. kola přivítá vneděli Baník Most. Utkání na stadionu Pod Hrádkem začíná už v16.30 hod.

Dohrávka 6. kola II. ligy: Čáslav - Sparta Praha B, 14. září 2010. | Foto: Deník/Michal Pavlík

Čáslavští fotbalisté v úterý dohrávali odložené 6. kole a na svém hřišti pouze remizovali se Spartou B 1:1. Tým se tak dělí o předposlední příčku se Sezimovým Ústím. Oba mají shodně 5 bodů.

V úterním střetnutí se zranil útočník Kopic, ten bude chybět i nadále. „Honza Kopic určitě hrát nebude a stále je na marodce Radim Breite,“ vyjmenoval zraněné trenér Zenitu Pavel Malura. Do útoku se tak zřejmě postaví Vítězslav Brožík, který se po zranění trefil do sítě Sparty. „Pravděpodobně nastoupí on,“ neřekl stoprocentně Malura.

Zenit dvakrát doma vedle 1:0 a o vedení přišel. Chyběl vždy druhý gól. Co bude třeba k úspěšně neděli? „Bude potřeba větší důraz v koncovce a trochu více štěstí. Musíme se naučit odehrát utkání tak, abychom neinkasovali. Samozřejmě kvalita žádného mužstva není taková, abychom museli střílet dva nebo tři góly. Defenziva musí být kvalitnější,“ vidí hlavní problém zisku pouhých 5 bodů po sedmi kolech Pavel Malura.

Mostecký Baník okupuje 10. příčku II. ligy. Má osm bodů. V posledním utkání Mostečtí doma remizovali 2:2 s Kladnem a přišli o vyloučeného Danoskiho. I tak má podle Malury Baník silný útok: „Most má vysokou kvalitu směrem dopředu, kde má hodně cizinců. Poměrně často střílí, v tom jsou nebezpeční. Jejich hra dozadu je trochu horší. Hlavní sílu mají vepředu, třeba Oboyu. I tak věřím, že utkání zvládneme.“

Fakta



8. kolo II. ligy: Zenit Čáslav – Baník Most

Neděle 19. září 2010 od 16.30 hod.

Stadion Pod Hrádkem (areál Vodranty)



Rozhodčí: Býma – Čecháček, Nádvorník.

Karetní ohrožení: Haniak – Jedinák, Rosendo.

Karetní stop: Danoski (Most).

Střelci: Kunášek (3) - Rosendo (2)

Sestavy z minulého kola - Čáslav: Bárta – Růžička, Haniak, Dragoun, Kazár (74. Kotrba) – Racko (68. Bartl), Šisler, Prášil, Fikejz – Kunášek, Kopic (20. Brožík). Trenér Pavel Malura. Most: Paleček – Knakal, Bohata, Lafrance, Rosendo – Jendruščák (46. Rusetski), Schut, Hofmann (46. Jedinák), Oboya – Franěk (84. Badalyan), Danoski. Trenér: Jorge Aňon.