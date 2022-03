A těmto dvěma fotbalistům prorokuje i dobrou budoucnost. „Oba mají velký potenciál a věřím, že se časem zapracují do základní sestavy A týmu,“ věří Jirků.

Rezervu pak opustili dva hráči. „Mezi odchozího hráče patří Daniel Honc, který pro pocit malé herní vytíženosti jde hostovat do Českého Brodu, a Petr Vocl, který zamířil na hostování do Církvic,“ vyjmenoval odchody kouč čáslavské rezervy.

Do kupy se po zranění dali další hráči. „Pozitivní jsou návraty Dastycha po zranění kolene a Trekovala po zranění kotníku od zápasu s Hlízovem. David odehrál během přípravy dvě celá utkání a jevil se velice dobře, tak věřím, že to klukům vydrží,“ přeje si kouč.

Na marodku ale bohužel přibyl Kulhánek, který čeká na operaci kotníku, a Jedlička, který stále laboruje se zraněním kolene. „Proto jsme se rozhodli prozatím neprodloužit jeho hostování z Kolína. Třetím dlouhodobým zraněným je brankář Kovařík, kterého trápí bolesti zad a vypadá to, že to bude na déle,“ lituje na startu jarních odvet kouč Jirků.

Hlízov rozšířil kádr. Přišli čáslavský Král a nejlepší střelec okresního přeboru

Kádr béčka tak není příliš široký. „Když to vše sečteme, tak vzhledem už takhle úzkému týmu juniorky, to pro nás není příliš růžové. A proto jsme víceméně celou zimní přípravu absolvovali s A týmem. Pole mého názoru má pro kluky velký přínos trénovat na divizní úrovni. Nehledě na to, že každý hráč má stále otevřené dveře do divize, jen je potřeba to uchopit za správnou stranu a setrvat. Kluci jsou v podstatě stále na očích trenérům z A týmu,“ uvedl Jirků a hned přidal příklad: „Posun Konyvky s Kubínem do A týmu je toho dalším příkladem. Problém většiny mladých hráčů je, že většina z nich, kteří přecházejí do dospělého fotbalu, jsou buď nastaveni tak, že jim stačí jít hrát někam na vesnici nebo naopak chtějí hned hrát divizi. Za mě je to jen o tom mít selský rozum a dobře pracovat na trénincích a v zápasech a pak to přijde. Kdyby se nám každý rok podařilo posunout a zapracovat do A týmu dva až tři hráče, tak je to dle mého dobrá práce. Pro ty hráče, kteří nemají herní vytížení v divizi je tu pořád I.A třída, kde se mohou rozehrát,“ nabízí recept kouč čáslavského béčka.

Jak už kouč uvedl, celou zimní přípravu prožili borci béčka s divizním A týmem. „Jak jsem již nastínil, tak téměř celou přípravu jsme absolvovali s A týmem a to platilo i pro utkání. Vzhledem ke zraněním a navíc k dnešní covidové době jsme věděli, že je to složitější, co týče do počtu hráčů, a tak jsme se rozložili síly celkem na jedenáct přípravných utkání společně s A týmem. Se soupeři ze třetí ligy hráli hráči z A týmu. Uvidíme, jak nám tato příprava pomůže do jarní části soutěže. Na začátek nás čekají velice těžká utkání s Průhonicemi a Sokolčí, takže nezbývá věřit, že je zvládneme,“ přeje si čáslavský kormidelník Lukáš Jirků.