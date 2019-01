Týnec nad Sázavou - Tah s Vnislavem Vodičkou se kutnohorskému trenérovi povedl už podruhé. Tentokrát kutnohorský hráč zařídil výhru Sparty ve třetí minutě nastavení na hřišti Týnce nad Sázavou.

Týnec nad Sázavou – Kutná Hora 1:2 (0:0)

„Utkání bylo sice vítězné, ale z naší strany herně nepovedené,“ upozornil na úvod trenér Radim Truksa a navázal: „Náš výkon se mi nelíbil, protože jsme nekombinovali, málo jsme napadali. Nějaké šance jsme měli, hlavně Luňáček s Vodičkou, bohužel neproměnili. Branku jsme dostali v sedmačtyřicáté minutě, hned z první akce ve druhém poločase po tečované střele.“

V 60. minutě však Vodička po dvou minutách na hřišti vyrovnal. „Na konci jsme utkání zlomili, přiklonilo se k nám štěstí a ve třetí minutě nastavení skóroval opět Vodička,“ popsal šťastný moment Truksa.

Jak vypadaly poslední minuty zápasu? „V posledních deseti minutách byly šance na obou stranách. Obě mužstva chtěla vyhrát. Podržel nás i brankář Vavřina. My jsme pak z poslední akce otočili,“ oddychl si kouč Kutné Hory.

Vnislav Vodička se stává dvorním střelcem Radima Truksy: „Zatím to tak vypadá, kéž by mu to vydrželo.“ Kutnohorští už jsou také spojováni s postupovým druhým místem. „Od toho bych se chtěl oprostit. Přeci jen jsou odehraná jen dvě kola. Před námi je ještě hodně zápasů a bodů. Bude se rozhodovat daleko déle. Samozřejmě budeme trochu pod tlakem, navíc Jílové máme nyní doma a budeme chtít uspět, aby se náskok zvýšil,“ prozradil Truksa.

Jak hodnotí trenér start do sezony? „Výsledkově dobrý, herně ne, ale počítají se výsledky, takže se dá říct, že dobrý,“ uzavřel Radim Truksa.

Branky K. Hory: 60., 90.+3 Vodička. Kutná Hora: Vavřina – Skokan, Tomíšek, Doležal, Linhart – M. Šváb, Vančura, P. Růžička, Kozel, Hačka (58. Vodička) – Luňáček. Trenér Radim Truksa.