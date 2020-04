Kutné Hory ženy - Rozhodčí Kutnohorska 5:5 (2:2)

„Jednalo se o sportovní přátelské utkání. Šlo o zpestření zimním přípravy, kdy holky makají tvrdě. Tak jsme si to zpříjemnili proti rozhodčím. Utkání bylo oddychovější, ale splnilo účel. Holky se proběhly, zahrály si a něco nového si vyzkoušely. Bylo nás na zápas i víc,“ řekl k utkání trenér žen Sparty Radek Pařez.

„Měli jsme to jako součást fyzických prověrek rozhodčích tady na okrese. Bylo to příjemné zpestření pro obě strany. Holky si zahrály i proti i chlapům a my jsme byli rádi, že jsme si fotbal zahráli a nepískali. Snažili jsme se být vůči holkám ohleduplní,“ řekl k utkání předseda komise rozhodčí OFS Kutná Hora Karel Mikeš.

Rozhodčí čeká ještě seminář před startem soutěží. „Šestého března je naplánován okresní seminář rozhodčích, kde se bude probírat teoretická část a psát testy. Mimo to ještě probereme změny v pravidlech. Tam by měli přijít i noví zájemci o pískání,“ uzavřel Mikeš.

Branky: Olivová, Podoláková, Hačková, Vašková, Horálková – J. Koleček 4, Mikeš. Rozhodčí: Komas. Kutná Hora: Kalašová – Černá, Olivová, Janálová, Jiříková – Horálková, Podoláková, Vašková, Havlíčková – Vaníčková, Hačková. Střídaly: Buchtová, Forštová. Tým rozhodčích: Kratochvíl – Pařez, L. Koleček, Fidra, J. Šanda, P. Procházka, Mikeš, Novotný, Jansa, Sojka, Fencl, J. Koleček, Mottajček, Herda.