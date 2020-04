Uhlířské Janovice - Kutná Hora 1:1 (0:1)

Už ve 3. minutě si naskočil na centr hostujícího M. Švába útočník Luňáček, balon však poslal těsně vedle Hromádkovy brány. První branka přišla po pokutovém kopu, který díky hře rukou zavinil domácí T. Kulhánek. Penaltu proměnil s přehledem Pavel Růžička – 0:1.

Jenže pak převzali taktovku hry domácí. Krásný trestný kop T. Kulhánka prosvištěl těsně vedle Vavřinovy tyče. Pak posadil Uher balon na hlavu V. Vančury – nad bránu. Deset minut před přestávkou vytáhl ze svého repertoáru překvapivou střelu M. Svoboda, hostující brankář ji skokem vytáhl.

V 53. minutě se opět blýskl brankář Sparty Vavřina, když vyrazil dobrý trestný kop R. Špitálníka. Jenže pak hostující gólman zaváhal s vyběhnutím, Doležal musel faulovat a rozhodčí udělil kutnohorskému stoperovi červenou kartu. Navíc domácí kopali penaltu. Tu však Vavřina Uherovi chytil! Vyrovnání se uhlíří přeci jen dočkali po trefě L. bohatce z 58. minuty. Ke konci utkání hrála Kutná Hora na bod, mohla však získat tři, kdyby rána P. Růžičky bodlem neskončila na spojnici tyčí domácí svatyně.

Ohlasy trenérů Bohatce a Truksy

Josef Bohatec (U. Janovice): „Ztratili jsme body. Nedali jsme branky na naši oblíbenou stranu. Pokud neproměníte penaltu, nemůžete vyhrát. Nakonec je to možná spravedlivá remíza, ale myslím, že ve druhém poločase to vypadalo, že nehrajeme o záchranu, ale o postup. Dneska to byl pro Kutnou Horu zlatý bod.“

Radim Truksa (K. Hora): „Utkání zhodnotím pouze jednou větou. Byl to těžký zápas a pro nás je to plusový bod, který bereme.“

Branky: 58. L. Bohatec – 19. pok. kop P. Růžička. Rozhodčí: Šípek – Kovář, Hejný. ŽK: R. Špitálník – Linhart, Skokan, Klička. ČK: 60. Doležal. 150 diváků. Uhlířské Janovice: Hromádka – Uher, T. Kulhánek, Novotný, Strnad – R. Špitálník, L. Bohatec, Wolf, V. Vančura (46. M. Kulhánek) – M. Svoboda (88. Kocourek), Stoupa (82. Blecha). Trenér Josef Bohatec. Kutná Hora: Vavřina – Skokan, Tomíšek, Doležal, Linhart – M. Šváb, P. Růžička, Klička, Kozel (90.+3 T. Šváb) – Vodička (65. Kratochvíl), Luňáček (90. Čálek). Trenér Radim Truksa.