Kutná Hora začala překvapivým náporem a hra se odehrávala na polovině Slavie. Jenže s odchodem fanoušků Slavie ze stadionu, jakoby paradoxně přišla zlepšená hra jejich hráčů. Ve 13. minutě dal po trestném kopu kapitána Tomáše Frejlacha gól hlavou Zmrhal, ale rozhodčí správně zareagoval na ofsajdovou past Sparty. O pět minut později se ve vápně uvolnil hostující Tusjak, ale jeho šanci zlikvidoval Šimon. Podobně zasáhl následně i proti Škodovi.

Po půlhodině hry zahrozili i domácí. Auer se dostal až před brankáře Berkovce, jenže v souboji o balon fauloval. Ve 37. minutě zahrával pro změnu trestný kop slávista Juhar a Šimon byl opět včas u tyče, aby míč chytil. Ve 42. minutě se již skóre měnilo: Hurka prošel do vápna Kutné Hory a předložil míč do jasné pozice Vošahlíkovi – 0:1.

Druhý poločas začal vlažně a další šance se zrodila až v 59. minutě, kdy Hurka po zaváhání Šimona mířil v jasné šanci nad bránu. Vcelku vyrovnaný fotbal přinesl další vzruch v 82. minutě: Filipec srazil unikajícího Milutinoviče a za svůj zákrok uviděl červenou kartu. V převaze Slavia zahrozila, ale Vošahlík v tutové šanci pálil vedle.

V samotném závěru se ještě k náporu nadechla kutnohorská Sparta. Sympatický průnik Vančury do slávistického vápna Kutnou Horu nastartoval, ale k vyrovnání už nevedl ani poslední rohový kop.

Petr Rada: Frejlachovi chybí herní praxe

Slávistický trenér Petr Rada si po zápase oddychl a byl rád, že jeho tým postoupil: „Pro nás je důležitý postup, protože loni jsme s podobným soupeřem vypadli. To nás strašilo. Věděli jsme, že tu bude velká kulisa. Domácí hráči odvedli výkon hodný poháru, jaký se od slabších soupeřů čeká, když nemají co ztratit. Domácí nám chtěli zápas co nejvíce znepříjemnit, což se jim až do devadesáté minuty dařilo."

Výkon Slavie ligové parametry neměl. „Co se týče nás, tak jsem postavil některé hráče, kteří moc nenastupují," vysvětloval Rada, „Udělali jsme pár změn i v důsledku zranění. Mrzí mě, že jsme ve druhé půli neproměnili tři vyložené šance. V závěru jsme museli hrát tak, abychom výsledek 1:0 udrželi. Vítězství je pro mě cenné."

Kutná Hora měla strach z přídělu, nakonec slavnějšího soupeře postrašila. „Měli jsme obavy, abychom nebyli vyloženým outsiderem a nedostali velký nářez. Z tohoto pohledu bylo utkání z naší strany povedené, protože jsme dokázali Slavii odbránit po celý zápas, i když nějaké šance měla. U nás se šancí moc neurodilo. V první půli maximálně Auer, kterému chyběl krok. Paradoxně největší tlak jsme měli v deseti na konci utkání a někdy nám chybělo více zkušeností nebo krok, abychom se do šance dostali," přiznal domácí trenér Radim Truksa. „Předvedli jsme maximum a klukům bych chtěl poděkovat. Nasazení jsme měli enormní a jsem rád, že jsme byli Slavii důstojným soupeřem," doplnil.

S kapitánskou páskou nastoupil za Slavii po dlouhé době Kutnohorák Tomáš Frejlach. Nakonec byl v 75. minutě vystřídán. „Na Tomášovi je znát, že dlouho nehrál, protože jsme sestavu moc na začátku soutěže neměnili. Je to kvalitní fotbalista, v tréninku se jeví velmi dobře. Měl dvě střely v prvním poločase, které mohl řešit jinak, ale to je tím, že nemá herní praxi," zhodnotil jeho výkon trenér Rada.

Možná více jak porážka mrzela kutnohorského trenéra červená karta Ondřeje Filipce z 82. minuty, která se promítne do divizních zápasů. „Jednou z věcí, které jsme se chtěli vyvarovat, byla červené karta. Nakonec se to stalo. Karta byla oprávněná. Ondra chtěl za každou cenu akci Slavie přerušit a určitě to nebyl nějaký zákeřný faul, kdy by sestřelil protihráče bez balonu. V souboji byl prostě déle," popsal situaci Truksa.

Sparta Kutná Hora – SK Slavia Praha 0:1 (0:0)

Branka: 42. Vošahlík. Rozhodčí: Hrubeš – Košec, Ratajová. ŽK: Auer - Zmrhal, Cicman. ČK: 82. Filipec (KH). Diváci: 2410. Kutná Hora: Šimon – Skokan, Jeníček, M. Tomíšek, Filipec – Urban (59. M. Frejlach), Růžička (72. Melechovský), Vančura, Wolf, Auer (46. Kozel) – Schwarz. Trenér Radim Truksa. Slavia Praha: Berkovec – Dostál, Hubáček, Nitrianský, Juhar – Vošahlík (89. Vlček), T. Frejlach (75. Milutinovič), Zmrhal, Tusjak – Škoda, Hurka (61. Cicman). Trenér Petr Rada.