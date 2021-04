/FOTOGALERIE/ Pojďme společně zpátky v čase do března 2010. Poprvé na jaře nastoupil FC Zenit Čáslav ve druhé lize. Vrámci 18. kola přivítal ambiciózní Viktorii Žižkov, která hrála od 31. minuty bez vyloučeného Jakuba Brabce. Hosté si odvezli všechny body díky třem trefám Richarda Kaloda.

Fotbal, Zenit Čáslav - Viktoria Žižkov, 14. 3. 2010 | Foto: DENÍK/ Jan Šmok

V úvodu zápasu měli Čáslavští územní převahu a více drželi balon, jenže jako první udeřila ve 13. minutě Viktoria, když pěknou akci Vaculíka zakončil do odkryté Poštulkovy brány Richard Kalod – 0:1. O pět minut později už zahrozili více i domácí, ale centr Pacáka minul jak Pešír, tak i brankář Hruška. Ve 31. minutě dostal Žižkov velkou ránu. Během dvou minut se totiž vykartoval Brabec a mířil do sprch. Z početní výhody Zenit do přestávky vytěžil jen trestný kop Pacáka, který s vypětím všech sil vyrazil nad břevno Hruška.