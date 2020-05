Kutná Hora – Rožďalovice 2:0 (1:0)

Od začátku byla převaha jasně na straně Kutné Hory, která ji zužitkovala až ve 24. minutě: balon z rohu Jakuba Vančury propadl až na zadní tyč, kde ho hlavou uklidil do brány Vnislav Vodička – 1:0.

Ve druhé půli viděli diváci koncert zahozených šancí domácích. Za hlavu se několikrát chytal Kozel nebo Luňáček. Až minutu před vypršením řádné hrací doby si domácí trenér Radim Truksa mohl oddychnout. Jiří Luňáček poslal míč podél brankáře Hampla a Kutná Hora slavila postup výhrou 2:0.

„Utkání bylo z naší strany nepovedené,“ mračil se trenér Radim Truksa a pokračoval: „Potvrdilo se, že poslední krok je nejtěžší, i když jsme měli postup zajištěný už před zápasem. V naší hře byla vidět křeč. Nedali jsme několik vyložených šancí a místy se i strachovali, abychom branku neobdrželi.“

Radim Truksa je několikátým trenérem Kutné Hory, který se pokoušel o postup. Je mu se to však povedlo. „Jsem hrozně šťastný, že se nám to povedlo. Navíc se stejným mužstvem, které tu bylo loni a předloni, kdy bylo ve středu tabulky. My jsme dokázali dvě kola před koncem postoupit do krajského přeboru. Město, jako je Kutná Hora, si tuhle soutěž zaslouží, a možná by bylo lepší, kdyby to bylo o soutěž výš,“ netajil dojetí kouč.

Do utkání nastoupili někteří hráči, kteří v průběhu sezony moc šancí nedostávali. „Ostatní kluci by si měli zahrát, i když u některých to dnes bylo trápení. Šanci jim asi ještě dám,“ prozradil Truksa.

Pak už trenér v kabině usedl do křesla. Nůžek a strojku se potupně chopili někteří hráči a dílo dokonal zdravotník Zdeněk Morávek. Radim Truksa má tak novou postupovou vizáž.

Branky: 24. Vodička, 89. Luňáček. Rozhodčí: Navrátilová – Vilhelm, Divílek. ŽK: Linhart, Doležal, Čálek – Hlavatý, Pavel.



Kutná Hora: Stoupa – Skokan, Doležal, Klička, Linhart – M. Šváb, Jak. Vančura, P. Růžička, Rumpli (46. Kozel) – Čálek (46. Luňáček), Vodička (73. Hačka). Trenér Radim Truksa. Rožďalovice: Hampl – J. Veselý, Vele, Pavel, Hojsák – Štefan, Hlavatý, J. Nechánský, Musil – Knitl (68. F. Veselý), T. Nechánský.