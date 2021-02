Zápas rozhodla jediná branka Kutnohoračky Aleny Buchtové z 80. minuty. První derby mezi Čáslaví a Spartou tak patřilo Kutné Hoře.

„Děvčata z Kutné Hory byla o trochu lepší, to musím přiznat,“ říkal jeden z trenérů Čáslavi Jindřich Vaněček. „Neřekl bych, že jsme hráli špatně, ale prostě se nám nedařilo. Holky i tak bojovaly. Možná se i utkání zalekly, protože se na něj celý týden připravovaly. Měly chuť vyhrát, chtěli jsme Kutné Hoře utéct bodově,“ litoval po zápase.

Vaněček pak zhodnotil oba poločasy: „První poločas byl z naší strany hodně špatný. Moc jsme se do hry nedostali. Soupeř nás hodně zmáčknul. Chyběla nám fotbalovost a kombinace.“

„Ve druhém poločase jsme se trochu zlepšili. Párkrát jsme se dostali k soupeři, ale malinko nám selhala obrana. Nezachytili jsme ani střed hřiště. Gól byl na vrub právě středové řady a stoperky, která soupeřce otevřela prostor. Brankářka navíc střelu podcenila a balon jí proklouzl pod rukama,“ popsal Vaněček.

Závěrečný tlak už k vyrovnání nevedl. „Na konci jsme soupeře zamkli, ale nic jsme si nevytvořili.“ pokrčil rameny trenér FK Čáslav. „Zápas jsme nezvládli a soupeři musím poblahopřát.“

Čáslav byla také oslabená v útoku. „Kvůli zranění nenastoupila naše nejlepší útočnice Lenka Kořínková,“ dodal Jindřich Vaněček.

Kutnohorský trenér Alexander Nagy měl důvod k úsměvu: „Myslím si, že jsme byli lepší celý zápas. V prvním poločase jsme Čáslav nepustili do ničeho. Čtyřikrát nebo pětkrát se dostali na naši polovinu, ale ani jednou branku netrefili. Zápas byl o tom, jestli dáme branku nebo ne. Nakonec se nám to jednou podařilo. V posledních pěti minutách Čáslav nakopávala balon do vápna, takže hrozilo, že by balon mohl spadnout někomu na ruku a mohla se pískat penalta. Z mého pohledu ale nic vážnějšího neměli.“

Oproti derby v Uhlířských Janovicích byl výkon sparťanek jako den a noc. „Vůbec se to nedá srovnávat. Tento zápas holky odjezdily, bojovaly a pořád se nutily do hry,“ chválil Nagy.