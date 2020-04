Zenit Čáslav – FC Hlučín 1:0 (0:0)

Diváky probudila z úvodní letargie až 12. minuta, kdy se opřel ve vápně hostí do odraženého balonu Kotrba, ale trefil jen prvního obránce. O chvíli později to podobně zkoušel Kunášek, s jeho střelou si Hanuš poradil. O slovo se hlásili i Hlučínští ve 22. minutě, když z voleje střílel Žižka a balon těsně minul Poštulkovu tyč.

Ve druhé části poločasu Čáslavští svou mírnější převahu nezužitkovali, a tak domácí fanoušci s napětím očekávali poločas druhý. A také se dočkali. Hned ve 47. minutě Procházka kolmicí poslal za obranu Hlavu, který poslal balon podél Hanuše do brány – 1:0.

V 70. minutě byl blízko vyrovnání Hlučín: Bartošák pronikl do vápna a jeho ránu levačkou dobře vyrazil Poštulka. Zenit proto zabezpečil obranu a vyrážel do brejků, ale branka už ani na jedné straně nepadla. Důležitý boj o záchranu tak vyhrál Zenit.

Komentáře trenérů Hřídela a Daňka

Martin Hřídel (Čáslav): „Důležitost utkání se na hře projevila, hlavně na prvním poločase. Klobouk dolů před našimi hráči, kteří utkání v pozměněné sestavě zvládli, kombinovali nejlépe a hráli nejhezčí fotbal, co jsem v Čáslavi. Z tohoto pohledu si myslím, že je naše vítězství zasloužené. Měl jsem pocit, že naši kluci chtěli o trochu více vyhrát.“

Václav Daněk (Hlučín): „Důležitost utkání se podepsala na úvodu, který byl opatrný a nepřesný. Čáslav vstoupila do zápasu lépe, ale celý poločas to bylo od šestnáctky po šestnáctku. Druhý poločas jsme začali velice špatně. Dostali jsme gól a snažili jsme se přeskupit řady a tlačit se více dopředu. Čáslav tak chodila do brejků a my jsme bohužel gól nedali. Mrzí mě, že takové klíčové utkání rozhodne rozehra balonu, který byl půl metru v zámezí."