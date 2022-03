Zruč nad Sázavou vyprovodila ze svého trávníku osmibrankovým výpraskem Křesetice. Vyhrála 8:1 a Zeman dal polovinu gólů svého mužstva. Třemi brankami soupeře v úvodu načal, vedení pečetil zvýraznil po přestávce. „Nejhezčí byl asi druhý gól. Dostal jsem přihrávku od obránce Jelínka, pohybem jsem obelstil soupeře a pak jsem míč poslal po zemi k tyči,“ popsal svou nejhečí zápasovou trefu Zeman. Ta nejtěžší byla třetí. „Běžel jsem proti gólmanovi, který proti mně vyběhl za šestnáctku. Šli jsme do šprajcu, on trefil moji nohu, já míč. A ten asi z půlky půlky doskákat až do brány,“ vrátil se ke dvěma víkendovým trefám autor čtyř gólů.