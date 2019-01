Vlašim – Na umělé trávě ve Vlašimi odehráli další přípravné utkání v zimní přípravě fotbalisté Kácova a Zruče nad Sázavou. Duel skončil remízou 2:2, i když Zruč brzy vedla 2:0.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Michal Pavlík

„Začátek byl z naší strany hrůzostrašný. Hned ve druhé minutě jsme inkasovali gól poté, co jsme minutu drželi míč, ale hráli jsme hrozně pomalu, tak snad nehrají ani staří páni. V šesté minutě jsme dostali branku po rohovém kopu, takže jsme měli podobný začátek jako minulý týden. Tento byl asi hroznější,“ nechápal kácovský trenér Miroslav Jelínek.

Pak se však hra Kácova zlepšila. „Po důraznější domluvě se kluci trochu zvedli a v osmé minutě jsme snížili z penalty po faulu na Panu,“ oddychl si kácovský kouč a pokračoval: „Prvních dvacet minut naše hra nebyla dobrá, ale pak jsme se zvedli, začali jsme běhat a hrát. Náš fotbal pak snesl měřítka.“

Po přestávce Kácovští srovnali a Jelínek byl spokojený: „Začátek druhé půle nám vyšel. Vlasák utekl po křídle a zručský obránce si dal vlastní gól. Ještě jsme si vypracovali asi čtyři slibné příležitosti, které jsme neproměnili. Až na prvních dvacet minut to celkem šlo, i když v utkání byla hluchá místa, kdy jsme špatně bránili nebo dostupovali.“

Spokojený byl i trenér zručských fotbalistů Michal Váňa: „Zápas jsem hodnotil kladně a mám z něj radost. V tom stavu, v jakém jsme v zimní přípravě, kdy není ideální přístup našich hráčů, jsme odehráli dobré utkání.“

Trénují v malém počtu hráčů

Jiskra trénuje v malém počtu hráčů. „To je náš dlouhodobý problém. Poctiví hráči trénují, jde o osm lidí ze základu, to je v pohodě. Ostatní nikoliv, ale paradoxně v zápase jsem koukal, jak to šlo. Nemohl jsem tomu ani uvěřit. Z výkonu jsem měl radost. Na jaře budeme bojovat o záchranu, proto je potřeba naše zimní výkony přenést i do jarní části. Mám trochu obavy, aby to šlo. V létě a v zimě máme dobré výsledky, ale v sezoně nám to nejde,“ připomněl Váňa.

„Kluci vydrželi běhat, i když netrénují. Kácov nemá špatný kádr. Zkouší mladé hráče, kteří vydrželi běhat celý zápas a byli rychlí. Chyběla jim akorát chytrost a nějaký zkušený hráč. To jsme my naopak měli. Šlo sice jen o přípravné utkání, ale uhráli jsme dobrý výsledek,“ uzavřel Michal Váňa.

Kácov – Zruč n. S. 2:2 (1:2)

Branky: Vlasák (pk), vlastní - Ruš, Viktora.

Kácov: Císař - Toupal, Skiba, Kabát, Habal - Albrecht, Cettl, Vlasák, Linhart - Pana, Švec. Střídali: Brýl Hoch, Blažek, Pavouček. Trenér Miroslav Jelínek.

Zruč n. S.: Cudlín - Louda, Jouza, Šindelář, Viktora - Váňa, Petrů, Koudela, Jelínek - Ruš, Mareš. Střídal: Zelenka. Trenér Michal Váňa.