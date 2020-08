Za účasti ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) i představitelů jak krajského, tak republikového vedení Hasičského záchranného sboru ČR i říčanského starosty Vladimíra Kořena (Klidné město) těmto starším strojům, které jsou v nynějších působištích vlastně „nové“, požehnal kaplan Matěj Jaroslav Baluch. A Hamáček jejich nynějším držitelům popřál, aby vždy, když v nich vyjedou k zásahu, se v nich také všichni pořádku vraceli.

Dobrovolník i profesionál

Auta, která se ve středu sjela na malou slavnost do Říčan, byla vesměs označena příslušností k místu, kde nyní působí. To už hasiči stihli udělat. „Dostali jsme je asi před měsícem,“ řekl Deníku velitel jednotky dobrovolných hasičů obce Kublov na Berounsku Martin Šmíd. Přijel s cisternou na podvozku Mercedes-Benz Atego, s níž už byl i na prvním zásahu; hasit požár pole u obce Hudlice. Tedy – na prvním výjezdu s dobrovolnou jednotkou.

Jinak tohle auto zná jako své boty; rozhodně dost na to, aby mohl říci, že dobrovolní hasiči dostali stroj sice starší, ale ve slušném stavu. Již 29 let velitel kublovských dobráků slouží jako řidič a strojník na hasičské stanici v Berouně – a rovna tímhle autem 11 let vozil k zásahům kolegy z řad profesionálů.

Z Říčan si však odvezl zcela nový zážitek. Vždyť který jiný šofér hasičské cisterny může říci, že na vedlejším sedadle vezl ministra vnitra? Padla totiž nabídka, zda si hosté chtějí vyzkoušet svezení – a Hamáčkův tým kývl. Následovalo menší „kolečko“, při němž se zjevně neuplatňoval zákaz hovořit za jízdy s řidičem. Po vystoupení totiž ministr od Šmída věděl, že tohle auto nahradilo 32 let starou liazku. Ale ani ta nepůjde do šrotu. Cisternu obec poskytne jiným hasičům, jimž ještě může sloužit. Aby nemohla, když jí před dvěma roky vyměnili nádrž a čerpadlo!

Staré neznamená na odpis

Ne všude auta mění. Třeba sedlčanští hasiči Hamáčkovi řekli, že starou tatru rozhodně pryč nedají, protože je neocenitelná při zásazích v lese. A díky tomu, že je město podporuje – a stará se prý dobře – zvládli si doplnit vybavení i do nově získaného vozu. Nikoli obměnu, ale rozšíření vozového parku potvrdil Deníku také Patrik Gocala, velitel jednotky a strojník dobrovolné jednotky z Jinec; městysu na Příbramsku, avšak podle hasičského členění spadajícího pod Beroun.

Nově získané iveco, jež zatím ze zbrojnice naostro nevyjelo, podle něj poslouží hlavně při zásazích v zástavbě, poskytování technické pomoci, hašení polí a luk. Do lesa – například k likvidaci ohňů po výletnících – se bude dál vyjíždět hlavně s jako dosud s tatrou. Vlastně pak přikývli i ministr Hamáček s ředitelem středočeských hasičů Miloslavem Svatošem při debatě před novým autem hostivických hasičů: tatrovka je do lesa skvělý pracant, i když je jí třeba už třicet let…

Přesun hasičských cisteren k dobrovolným jednotkám

- Technika, kterou u profesionálních hasičů nahradila nová vozidla, se bezplatně předává obcím zřizujícím jednotky dobrovolných hasičů; v posledních pěti letech bylo takto ve středních Čechách převedeno 19 hasičských cisteren

- Zájem o převedení cisteren výrazně převyšuje možnosti, při výběru hrají roli počty zásahů a funkčnost výjezdové činnosti jednotek

- Působiště nyní změnilo devět cisternových automobilových stříkaček: jedna tatra, jedno iveco – a hned sedm aut na podvozku Mercedes-Benz

- Nejstarší z nyní předávaných vozidel, tatra, bylo vyrobeno v roce 2001; další jsou z let 2007, 2008 a 2009

- Nová působiště předaných cisteren: územní odbor Beroun (Jince, Kublov), územní odbor Kladno (Hostivice, Zlonice), územní odbor Příbram (Sedlčany), Územní odbor Kolín (Velký Osek), územní odbor Mělník (Mělník), územní odbor Mladá Boleslav (Šestajovice), územní odbor Nymburk (Kostomlaty nad Labem-Hronětice)



Zdroj: Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje; územní členění hasičů se nekryje s okresy