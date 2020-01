Dobrovolní hasiči z Malína budou pomáhat u dopravních nehod

Sbor dobrovolných hasičů (SDH) Malín byl rozhodnutím zastupitelstva města přeřazen do kategorie Jednotky požární ochrany (JPO) III. Tyto jednotky jsou při výjezdech k ruce profesionálním hasičům, a to nejen při požárech, ale také dalších událostech, které zásah hasičů vyžadují. Jednotky požární ochrany ale musejí mít určitý systém zaměření tak, aby mohly plošně v celé republice zabezpečit účinnou pomoc v co možná nejkratším časového limitu.

Z předání hasičského vozidla CAS 24 na podvozku Tatra 815 dobrovolným hasičům v Malíně. | Foto: DENÍK/Luboš Hájek