Hasiči z Křesetic si díky grantu pořídili nový defibrilátor

Křesetice /FOTOGALERIE/ - Dobrovolní hasiči z Křesetic obohatili svou výbavu o automatický externí defibrilátor (AED). Jsou tak vybaveni pro případ, že by bylo u zásahu nutné provádět oživení při srdeční zástavě. Na nákup defibrilátoru by si museli našetřit čtyřicet tisíc korun. To ale není potřeba, protože se svým projektem vyhráli grant v rámci Foxconn X-Day.

„O projektu jsem se dozvěděl přes sociální sítě. Zaujal mě natolik, že jsme v březnu spolu se starostou sboru Stanislavem Zdeňkem vypracovali projekt, odeslali jej a čekali, co se bude dít," popsal velitel Marcel Zúber s tím, že v květnu se dozvěděli, že postupují do semifinále. „Za úspěch jsem považoval to, když se náš projekt z šedesáti sedmi jiných projektů probojoval mezi dvacet dva. Když ale přišla informace o tom, že jsme se probojovali do finále, v němž se rozdělovalo dvě stě tisíc mezi jedenáct projektů z Kutnohorska, začala nám svítat naděje," prozradil. Jejich projekt byl nakonec oceněn částkou v plné výši. „Mám radost, když vidím, že práce, kterou děláme, má smysl," uzavřel velitel.

Autor: Marie Michaleová