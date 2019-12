S odstupem si hasiči vybavují, že i když ne všechny neobvyklé maléry se obešly beze škod, dnes už na většinu z nich lze vzpomínat s úsměvem.

Kočárek v Labi

Dobrý konec měla třeba únorová událost z Kolína, kde skončil v Labi dětský kočárek. Stalo se to poté, co si maminka s dítětem vyšla na podvečerní procházku na Podskalské nábřeží. Nedaleko lávky u zimního stadionu jí kočárek vyklouzl z ruky a sjel do řeky. Naštěstí byl prázdný – dítě totiž žena zrovna vedla druhou rukou. Přivolaní hasiči dorazili s člunem, ale nakonec postačil hák. S jeho pomocí se kočárek, který voda zvolna odnášela směrem k Nymburku v asi třímetrové vzdálenosti od břehu, podařilo zachytit a přitáhnout. A na příjezd manžela mohla žena i s dítětem počkat ve vytopené kabině hasičského auta.

Odmrazování zničilo kuchyň

Svíčka v lednici měla ve středu 15. května na svědomí večerní požár v pětipodlažním paneláku v Benešově. Plameny zcela zničily kuchyň přízemního bytu a kvůli kouři museli hasiči pomocí vyváděcích masek z domu evakuovat pět dětí a 15 dospělých. Oheň, který spolykal 300 tisíc korun, se podařilo zvládnout během čtvrthodiny. Požár způsobila svíčka, kterou dala seniorka do lednice s pootevřenými dveřmi, aby vlivem tepla povolil namrazený led, a mezitím si odskočila nakoupit.

Zapomenutý vozíčkář

Zpráva ženy, která v pondělí 17. června volala hasiče na západní okraj lomu Velká Amerika u Mořiny na Berounsku s tím, že tam našla beznohého muže na vozíku, který se z těžko přístupného místa v zarostlém svahu bez pomoci nedostane, zněla až neuvěřitelně. Ale byl tam. Čtyřiačtyřicetiletý muž řekl, že na místo dorazil společně s dalšími lidmi při víkendovém „čundru“. Jak to přišlo, že v náročném terénu zůstal sám a bez pomoci, se hasiči přesně nedozvěděli. „Na jeho záchraně spolupracovali lezci ze stanice HZS Řevnice nejen s policisty a zdravotnickými záchranáři, kteří nakonec dehydrovaného invalidu převezli do nemocnice, ale pomohl i správce lomu se svým terénním autem,“ připomněla mluvčí středočeských hasičů Tereza Fliegerová.

Oznámení požáru až z Francie

Jako planý poplach se v pondělí 24. června půl druhé hodiny před půlnocí ukázal výjezd šesti cisteren a automobilové plošiny k ohlášenému požáru firemní haly v obci Sluhy na Praze-východ. Oznámení přišlo až z Francie: volal majitel firmy, který tam byl na dovolené. S tím, že na záběrech z bezpečnostních kamer, jež na dálku kontroloval přes mobil, jasně vidí plameny. Ukázalo se, že to sice byla pravda – nicméně nešlo o požár. Jen si zahraniční zaměstnanci při noční směně rozdělali ohýnek, aby si opekli buřty.

Záchrana zachránkyně

Do prekérní situace se v sobotu 10. srpna odpoledne dostala v ulici Boženy Němcové v Příbrami žena, jejímž úmyslem bylo zachránit papouška sedícího na stromě před domem. Sama však potřebovala pomoc, když zhruba pět metrů nad zemí zůstala zaklíněná mezi větvemi. Hasiči, kteří použili automobilový i nastavovací žebřík, ji bezpečně a v pořádku dostali dolů. Ptákovi už pozornost nevěnovali – ten mezitím odletěl.

Křižovatku zavalili kapři

Ještě v dobré paměti nejen hasičů, ale i řady obyvatel Rakovníka je situace, jež v sobotu 12. října nastala dvě hodiny před polednem po dopravní nehodě v křižovatce ulic Lišanská a Kollárova. Převrátil se tam traktor s vlekem vezoucí kádě s živými kapry – a ti se ve svahu dostali až do vzdálenosti desítek metrů. Dvě a půl tuny ryb bylo třeba posbírat a uložit do náhradních kádí s vodou – a pak došlo na odstranění havarované soupravy, jejíž řidič utrpěl lehké zranění. Ani pak však ještě nebylo hotovo: nakonec bylo třeba opláchnout velice kluzkou vozovku.

Pomoc uvězněným mužům

Hasiči také pomáhali mužům, kteří neočekávaně stali vězni. A nebylo to jen v úterý 3. prosince, kdy je mladoboleslavští strážníci přivolali do ulice Mileny Hážové. Tam vlezl muž do kovového kontejneru na textil – přes vhazovací mechanismus mající bránit krádežím se však už nedokázal dostat ven. K jeho vysvobození hasiči použili ruční vyprošťovací nástroj a úhlovou brusku. Podobnou zkušenost mají z dřívějška také s kontejnery na elektroodpad.

Dokonce na Štědrý den zasahovali nymburští hasiči v Sadské, kde se čtyři hodiny po poledni stal nedobrovolným vězněm návštěvník bankovní pobočky. Zašel si vyzvednout peníze k bankomatu ve vstupní hale – a zůstat trčet uvnitř. Prosklené dveře ovládané bankovní kartou se totiž zasekly a odchodu mu už neumožnily. Chvíle u stromečku však oželet nemusel: ven mu pomohli hasiči, kteří dveře bez poškození rozebrali.