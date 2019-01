Malešov /LIDÉ SVATÉHO FLORIÁNA/-Sbor dobrovolných hasičů Malešov byl založen v dubnu 1884.

Soutěžní družstvo SDH Malešov.



Prvním starostou sboru zvolili tehdejší členové Jaroslava Metelku, který zastával současně také funkci starosty obce.

Po každém výjezdu vyřezávali erby

V letošním roce oslavili dobrovolní hasiči z Malešova již sto dvacet pět let nepřetržité existence svého sboru.

O bohaté historii malešovského hasičstva přitom nejlépe svědčí pečlivé kronikářské zápisy. Nyní plní funkci kronikáře starosta a zároveň velitel zásahové jednotky Libor Krejcar. Pravidelnými zápisy ji plní již od roku 1985. V historii sboru tomu však tak pokaždé nebylo. Například z let padesátých a šedesátých jsou zápisy velmi slabé. Zajímavé jsou naopak materiály dochované z doby po založení sboru. Ať už to jsou památeční erby, které si malešovští vyřezávali po každém výjezdu, nebo právě zmiňované kroniky. „Kterak bratr Josef Veverka s bratrem Metelkou a dalšími vyrazili vlakem na Masarykovo nádraží do Prahy,“ přečetl starosta sboru úryvek z jedné z kronik.

Župní soutěž vyhráli malešovští šestkrát

Byl to právě Libor Krejcar, hasič tělem i duší, který založil v roce 1998 Kutnohorskou hasičskou ligu. Tehdy obeslal osmdesát sborů z okresu Kutná Hora. Odpovědělo mu však pouze dvanáct. Nyní se již soutěž rozšířila i na Kolínsko. Hned v prvním ligovém ročníku, který se konal roku 1999, skončili malešovští na druhém místě. A letošní finále Kutnohorské ligy hostí šestadvacátého září právě Malešov.

Dalším kláním, ve kterém sbor exceloval, je soutěž Župy Sionské, pod kterou kdysi sbor patřil. Malešovští hasiči ji vyhráli v letech 1998 až 2003 dokonce šestkrát za sebou. „Šestkrát jsme reprezentovali župu přes různá postupová kola. Na prezidentských kolech nebo na Mistrovství České a Moravské hasičské jednoty. V roce 1999 jsme byli na mistrovství v Kojetíně u Přerova druzí a v Brně v roce 2002 jsme obsadili třetí místo,“ zmínil úspěchy svých svěřenců Krejcar.

Členové sboru také položili základ soutěže, O hasičskou trofej městečka Malešova, která trvá do dnes.

Hasičskou stříkačku přezdívají Cecilka

Do arsenálu malešovských hasičů patří například cisternová automobilová stříkačka CAS 25, která uveze tři tisíce pět set litrů vody. „Děti ji kdysi pojmenovali Cecilka,“ poznamenal Krejcar. Dále vlastní Avii DVS 12, tři dýchací přístroje Saturn, plovoucí čerpadlo Kraken, novou motorovou stříkačku PPS 12, požární výstroj pro deset mužů, kompletní zásahové obleky a další nezbytné záchranářské technické vybavení.

Malešovští hasiči se mohou pochlubit zbrojnicí, kterou si zrekonstruovali vlastními silami. S opravami a rozšiřováním objektu započali v červenci před deseti lety. Až do roku 2005 zde společně odpracovali přes šest tisíc pět set brigádnických hodin.

Nyní čítají „malešovští dobráci“ celkem třiadvacet členů. Z toho jich je deset ve výjezdové jednotce. Od roku 2001 jsou navíc zařazeni do jednotek požární ochrany III.