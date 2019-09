„Jsme zařazeni do tzv. JPO III, což znamená při vyhlášení poplachu jednotce výjezd do 10 minut s možnými zásahy i mimo katastrální působnost obce,“ vysvětlil velitel JSDH Rataje nad Sázavou Martin Vyhnánek.

Jako vozidla na zásah používají ratajští hasiči zrepasovanou CAS 30 Tatru 815, která pojme 8200 litrů vody a 800 litrů pěnidla a která byla v těchto dnech slavnostně uvedena do provozu. Slouží pro zásahy u lesních požárů, požárů rodinných domů, polních porostů atp. K technickým zásahům, jakými jsou třeba lesní polomy nebo čerpání zatopených sklepů, pak slouží terénní automobil Ford Ranger.

Tatra coby nový přírůstek do vozového parku se repasovala od srpna 2018 do dubna 2019, opravu zajišťovala firma Kobit Slatiňany, cena rekonstrukce byla 4,7 milionu korun. Středočeský kraj přispěl milionem, ministerstvo vnitra (Generální ředitelství HZS, fond zábrany škod - Česká kancelář pojistitelů) jedním a půl milionu, městys Rataje nad Sázavou ze svého rozpočtu přidal částku cca 2,3 milionu.

„Cisterna je starší vůz, tzv. velkokapacitní, pouze na tento druh jsme mohli získat zmiňovanou dotaci. Výhodou vozidla je, že při náhlé poruše nebo technické závadě si jej můžeme vlastními silami opravit s minimálními finančními náklady, což by u moderního vozu bylo téměř nemožné, a zatížil by se tak rozpočet obce,“ zmiňuje Martin Vyhnánek.

Nebyla to ale jen cisterna, která byla slavnostně uvedena do provozu. Stejnou slávu, a oprávněně, zažila také přístavba hasičské zbrojnice, s níž se začalo v červnu 2018. „Drobné dodělávky, jako byla třeba úprava okolí zbrojnice, jsme si zajišťovali svépomocí v rámci brigádnických hodin, které trvaly prakticky do slavnostního předání,“ zmínil Martin Vyhnánek.

Přístavba nyní slouží na důstojné parkování malého zásahového vozidla a lodního přívěsu s člunem. Pamatovalo se i na vysoušení hadic, a tak jednou z místností je sušárna hadic a zásahových oděvů, kterou si ratajští hasiči sami vymysleli a sestrojili. Další místností v přístavbě je kancelář velitelů, která bude sloužit mimo jiné i ke zpracovávání zpráv o zásazích a v dnešní době i neméně důležitých oficialit.

Vybudování přístavby vyšlo na něco přes dva miliony korun, Středočeský kraj přidal přes 680 tisíc, ministerstvo vnitra něco přes milion, městys Rataje nad Sázavou cca 350 tisíc korun.

Slavnostní projevy zazněly z úst starosty městyse Luboše Kubáta, velitele jednotky SDH Martina Vyhnánka, starosty SDH Petra Veselého, velitele stanice HZS Uhlířské Janovice Pavla Kardy a zástupce dodavatelské firmy ConSalt Aleše Lebla. Své slovo dostal také farář Radim Cigánek, který vozidlu požehnal. Pozvání na slavnost přijala i středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová, která při krátkém projevu popřála sboru, ať oba projekty dobře slouží, a vyzdvihla obětavou a náročnou práci všech hasičů.

„Po oficiální části si mohli návštěvníci prohlédnou jak hasičskou zbrojnici, tak i hasičské zásahové vozidlo. Následovala ukázka rozstřihání automobilu a vyproštění zraněné osoby, kterou předvedli hasiči u Uhlířských Janovic, a celý zásah okomentoval ing. Pavel Karda,“ popsal Martin Vyhnánek.

Jak dodal, SDH Rataje nad Sázavou je aktivním sborem i co se týče kulturního dění. Organizuje masopustní průvod, hasičskou zábavu, pálení čarodějnic a další akce. „Rád bych poděkoval všem, kteří se aktivně podíleli na realizaci obou projektů a pomohli k jejich úspěšnému dokončení,“ dodal Martin Vyhnánek.