Konečné výsledky budou známy po dokončení všech bojů na sportovních kolbištích v pondělí. Každý kraj má v soutěži po jednom zástupci. Výjimkou jsou pořádající Středočeši: kraj zastupují dvě mládežnická družstva: týmy dorostu sboru dobrovolných hasičů Písková Lhota na Nymbursku a Počepice z Příbramska. Obě se při nedělních bojích ve sportovním areálu Na Lukách zařadila mezi nejlepší celky – navzdory tomu, že zvláště družstvo z Nymburska se před zahájením soutěží netajilo tím, že po „generační obměně“ si velmi mladý tým, pro který úspěchy v krajském kole znamenaly i tak trochu překvapení, jede především užít atmosféru republikového finále a sbírat zkušenosti. Nechalo však za sebou i soupeře s podstatně vznešenějšími ambicemi.

Nedělní sportovní boje začaly požárním útokem CTIF. „Ten je zaměřený na technickou zručnost, kolektivní součinnost a koordinaci celého týmu,“ připomněla mluvčí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Jaroslava Čečrdlová. „První byl Manětín (Plzeňský kraj) časem 37,44 s před středočeskou Pískovou Lhotou (38,05 s) a Borovou (Moravskoslezský kraj) s časem 38,90 s,“ konstatovala.

Následovala štafeta CTIF, kdy devět závodníků postupně plnilo úkoly na svých úsecích. Šlo například o překonání žebříkové stěny, lehkoatletické překážky, přenášení hadice i hasicího přístroje nebo zapojování hadic na rozdělovač a proudnici. „Rozdíly nejlepších týmů byly setinové – první byla Borová (67,63 s), druhý Bludov (Olomoucký kraj) s časem 67,64 s a třetí skončil Chlumec nad Cidlinou z Královéhradeckého kraje časem 67,87 s,“ uvedla Čečrdlová. S tím, že průběžné pořadí v této chvíli vedl Bludov před Chlumcem nad Cidlinou a třetí Pískovou Lhotou.

Další disciplína, jíž byla štafeta dvojic, přeskupila čelo průběžného pořadí na sestavu Chlumec nad Cidlinou – Bludov – Manětín. Samotnou disciplínu nejlépe zvládly jihomoravský Mistřín (47,20 s) před druhým Manětínem (47,24 s) a třetími Počepicemi (47,66 s) ze Středočeského kraje.

To, co se odehrálo v neděli, má sice pro celkové pořadí velký význam – ještě to ale nemusí nic znamenat. Rozhodující bude pondělí s posledními dvěma disciplínami: štafetou 4 x 60 metrů a požárním útokem. „Pořadím ještě mohou hodně zamíchat,“ potvrdila Čečrdlová, že nic ještě není ztraceno – a ani předem vyhráno.