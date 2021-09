Miloslav Vágner byl jednatelem SDH Lomec, na okresní úrovni nejdříve člen Okresního výboru svazu požární ochrany, poté se stal jeho předsedou a od roku 2000 vykonával osm let funkci starosty Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska za kutnohorský okres.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.