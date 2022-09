Když vezme charismatická Venus do ruky nůžky, dějí se zázraky

Kateřina Němcová

Mluví o sobě jako o maniakovi, který ovládá magii vystřihování a je zamilovaný do přízí všeho druhu. Inspiraci čerpá všude kolem sebe a své nápady přetváří do úžasných děl. Vezme do ruky nůžky a připravené příze v textilii vystříhá do nejjemnějších detailů do tvaru obličeje, zvířete, ale do 3D modelu z příze přetvoří i fotografii. Vzniklý obraz či koberec pak může zdobit vaši zeď i podlahu.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Venus je při své práci velice precizní | Foto: se svolením Venus Perez