Jedním z klíčových problémů je absence akce „Den s hokejem“, kterou Sršni každoročně využívali k náboru nových členů. „Nedokážu přesně říct, o kolik hráčů jsme tím přišli. To se těžko odhaduje. Komplikace to je ale velká. Nedávno jsme zrovna řešili jak a koho přivedeme. Zda nám nevypadne jeden celý ročník,“ kladl si otázku Michal Procházka.

V minulých ročnících Dne s hokejem chodilo zhruba čtyřicet dětí. „Z toho jich tak deset nebo patnáct začne hrát hokej, což je velký úspěch. Nábor probíhal vždy v září a v lednu. Letos měl být jen ten podzimní nábor, ale už jsme ho kvůli sílícímu koronaviru nestihli,“ litoval předseda SK Sršni Kutná Hora.

Po rozvolnění opatření by chtěl Procházka se svými kolegy rozjet vlastní náborovou kampaň: „Máme to v plánu. Momentálně je vše ve stádiu plánování, ale bez nějaké jistoty termínu nelze nic dotáhnout. V tuhle chvíli nám ani tak nejde o zápasy jako o to, aby děti něco dělaly. U těch malých je každá hodina na ledě hrozně znát. První výpadky přišly na jaře, teď zase na podzim. Absence tréninkové povinnosti může děti odvést od sportu k něčemu jinému.“

Sršni by letos potřebovali doplnit ročníky narození od 2013 do 2015. „V oddílu máme nějakých sto padesát dětí. Počítáme i bruslící přípravku pana Kopeckého, která trénuje dvakrát v týdnu,“ řekl Procházka.