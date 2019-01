Kutná Hora - V sobotu přivítala rezerva Sršňů na vlastním kluzišti Kladno 88. Domácím se utkání povedlo a na konci duelu se tak mohli radovat z plného bodového zisku.

Ilustrační foto.

„Utkání, které bylo vyrovnané po celý průběh, mohlo být i atraktivní v dané soutěži pro diváky. I když nepadlo více branek, bylo na co koukat. Dnešní utkání jsme především díky disciplíně mužstva dotáhli k vítězství. Jsem rád za tři body a těší mne i předvedená hra týmu. Především za to bych chtěl borcům poděkovat. Soupeř nebyl vůbec špatný, ale my měli vůli po vítězství a hlavně jsme se nedopustili žádných hrubých chyb, které by nás stály bodový zisk," řekl po zápase spokojený Petr Růžička, trenér rezervy kutnohorského Stadionu.

Kutná Hora B – Kladno 88 3:2

Branky a asistence: 27. Siváček (Jelínek), 51. T. Paroubek (Čejka, Andrle), 56. Andrle (T. Paroubek) - 28. Šíma (Příhoda), 34. Políček (Příhoda). Třetiny:0:0, 1:2, 2:0. Kutná Hora: J. Krištof - T. Paroubek, Vaněk, Pálek, Čejka - M. Paroubek, L. Krištof, Andrle - Jelínek, Charvát, Březina - Míšek, Jursík, Volný. Kladno 88: Kolísek - Březina, Hanáček, Huml, Novák, Růžek, Skála, Šíma, Kruliš, Náprstek, Příhoda, Políček, Zlatník, Šimáček, Balajka, Borkovec.

Zdroj: Michal Pavlík