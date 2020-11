Během druhé vlny koronavirové pandemie je ochromen nejen sport. Velký problém má ale hokej, který je závislý na ledové ploše. Absence bruslení bude zejména mladým hráčům hodně chybět. Vždyť letos byli na ledě kutnohorští Sršni jen čtyři a půl měsíce.

Že je to málo, ví i šéftrenér kutnohorského hokeje Stanislav Bednář: „Pro mladé hráče je to větší tragédie. Starší hokejisté už něco umí a za dva týdny se do hokeje zase dostanou. Chvíli jim možná bude chybět zručnost. Mladí kluci, kteří se hru teprve učí, budou mít následky.“

Jedná se hlavně o hokejisty od přípravky do 20 let. „V tomto věkovém období je potřeba, aby byl hokejista co nejvíce na ledě. Potřebuje držet puk na hokejce, učí se kvalitně bruslit, orientuje se na kluzišti, je v kontaktu s hráči, což momentálně nejde. Nikdo si nedovede představit, jaké to bude mít následky. Obzvlášť, když se všude kolem nás hokej hraje,“ zdůraznil Bednář a připomněl, že český mládežnický hokej už takhle na tom není dobře.

„Když hrál Hudeček na housle a hrál by dvě hodiny, po nich by měl dva měsíce pauzu, tak se také netrefí na strunu. Když se něco učíte, musíte to neustále pilovat,“ přirovnal trenér Bednář, který ví, že s restrikcemi stejně nejde nic dělat: „Nelíbí se mi to, ale rozhodnutí vlády musíme respektovat.“

Když ještě byly povolené skupinky po šesti lidech, trénovali Sršni mimo led. „Bohužel i kondiční manko bude znát. Trénujeme individuálně. Osobně bych sportovce nechal být. Obzvlášť, když se hraje bez diváků. Ať jim zlevní stát testy a klidně je jednou týdně otestuje. Nošení roušek je v pořádku. Hráči jsou většinou odolní. Když se nebudou cítit dobře, zůstanou deset dní doma v karanténě a jede se dál. Nemoc je problematická pro staré lidi, to chápu. Nevěřím ale tomu, že když se zavře sport, že se zlepší celková čísla. Sport na to nemá vliv. Rizikové oblasti jsou jinde. Sport by se nemusel šidit,“ myslí si Stanislav Bednář.

Trenér kutnohorských Sršňů je s hráči v kontaktu, ale sociálním sítím nepropadl. „Voláme si nebo si píšeme zprávy. Kluci jsou natěšení. Těší se na hru. Abych se přiznal, sociální sítě moc nemusím. Takže jsem jim nepropadl. Bohužel, kluci i já jsme smutní, že nemůžeme dělat to, co celý život milujeme. Kolikrát jsme přechodili chřipku, abychom mohli trénovat. Nyní můžeme akorát nečině sedět.“

Sezona krajské ligy je přerušená. Sršni odehráli jen tři zápasy. Podle Bednáře se soutěž zvládne dohrát: „Když nehrajete play off, tak končíte v únoru. Hokej by se měl hrát do konce března. Tam nevidím problém. Ale musí se brzy začít. V soutěži máme třeba velkou přestávku o Vánocích. Připadá mi, že v tomto naše vláda neudělá nic. Raději vše zavře, aby měla čisté svědomí, kdyby se něco stalo. Pro sport je to špatné řešení. Chápu ale, že to je složitá situace pro všechny občany.“