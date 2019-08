Jeho Kladno opět prohrálo, ve třetí třetině se hra Rytířů v turnajovém utkání s domácími Liškami sesypala a inkasovalo pět branek. Jaromír Jágr si i přesto návrat do haly Palaonda, kde před pětadvaceti roky zářil v domácích barvách, užíval. I s ovacemi vášnivého italského publika.

Jaromír Jágr při turnaji v Bolzanu, kam se vrátil po pětadvaceti letech. | Foto: Rytíři Kladno

„Před zápasem to bylo krásné přivítání. Dvacet pět let je dlouhá doba a já jsem opravdu rád, že ještě můžu hrát hokej. Je pravda, že tehdy jsem ještě stíhal o něco lépe, pořád to jsou pro mě ale skvělé vzpomínky,“ řekl Jágr po porážce 3:7, při které nebodoval, ale několik krásných akcí předvedl.