Oba kutnohorské týmy měly hrát sobotní dopolední zápasy na půdě soupeřů. Čáslav se měla střetnout na kolínském zimním stadionu s týmem Žabonos, Kutná Hora byla připravena vyrazit na zimní stadion do Mladé Boleslavi, kde by vyzvala tamní rezervu. Zápasy ale byly předem odloženy.

„Vzájemně jsme se dohodli na odložení, že utkání odehrajeme v jiném termínu. Hráčů soupeře asi bylo dost, nás ale bylo hodně málo a těžko bychom dali mužstvo dohromady,“ uvedl hrající trenér čáslavského celku Ladislav Rytnauer. „A do toho všechny ty restrikce. Takže zápas snad odehraje později. Termín zatím není znám, budeme vůbec rádi, pokud to sehrajeme,“ zamyslel se Rytnauer.

Pro jeho tým to žádná komplikace není. Spíš naopak. „Není to nějak zásadní. Spíš se nám dá snad někdo do pořádku, navíc se nám v posledním zápase na ledě Poděbrad zranili další dva hráči. Takže je nás jako šafránu,“ konstatoval čáslavský trenér.

Také zápas Kutné Hory na ledě mladoboleslavské rezervy nemá stanovený nový termín. Kouč Stanislav Bednář však o komplikaci mluví. „Každý odložený zápas je komplikace. Ale nejsme jediní a situace si to asi vyžaduje,“ podotkl kouč kutnohorských Sršňů.

Také Sršni by dávali tým horko těžko dohromady. „Nám stále chybí dost hráčů. Mimo je minimálně pět borců a bylo by fakt složité dát na utkání tým do kupy,“ přiznal Bednář.

V dalším kole, už třináctém, by mělo dojít na okresní derby. Čáslavský tým by měl hostit v neděli v 17 hodin na svém ledě kutnohorské Sršně. Zda na duel dojde zatím není jisté. „Uvidímě, jak to dopadne,“ hlesl kutnohorský kormidelník.