Čáslavi po domácím zápase narostla křídla. V poslední minutě první třetiny se ujali vedení. Hned zkraje druhé periody domácí srovnali, ale za další tři minuty si vzali hosté vedení zpět. Jednogólový náskok si nesli gripeni do poslední třetiny, pak po třech minutách inkasovali a bylo podruhé vyrovnáno. Další branka do konce základní hrací doby nepadla. Rozhodující úder si schoval mělnický Nesládek až do prodloužení. Byla to jeho druhá trefa v zápase.

„Je to škoda. Měli jsme rozhodující zápas dobře rozehraný, ale nedotáhli jsme to. V prodloužení je to vždycky vabank, gól jsme dostali z odražené střely,“ řekl po utkání čáslavský trenér Ladislav Rytnauer. „Utkání jsme měli rozehrané parádně, dobře jsme bránili, štěstí se nakonec proklonilo na jejich stranu,“ litoval Rytnauer.

Čáslavští byli po zápase pochopitelně zklamaní, kouč byl ale na svůj tým pyšný. „Asi chviklu zklamaní budeme. Ale jsem spokojený s tím, jak jsme se do série vrátili a jak jsme ji celou zvládli a odehráli. Kluci dřeli, makali a patří jim klobouk dolů,“ byl spokojený s výkonem čáslavský kouč. „Zítra až se probudíme, můžeme být hrdí na to, co jsme s Mělníkem předvedli,“ dodal Rytnauer.

Branky a nahrávky: 22. Chvátal (Šípek, Štrombach), 43. Nesládek (Cafourek, Šubrt), 62. Nesládek (TS) – 20. Krpata (Vlach), 25. Navrátil (Bílek, Sladký). Třetiny: 0:1, 1:1, 1:0, - 1:0.