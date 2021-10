Kolín B – Čáslav 4:2

Čáslav se postavila velice silnému protivníkovi, který body jen tak nerozdává, navíc na svém ledě. Přesto hosté vstoupili do zápasu více než dobře a dali první gól z parádně provedeného brejku. A když přidal druhý zásah Ježek, bylo v táboře Čáslavi ještě veseleji. Jenže to byla jejich poslední gólová radost. Domácí dali ve prostřední třetině během necelých šesti minut tři góly a skóre překlopili na svoji stranu. A v závěrečné části přidali čtvrtý gól, čímž definitivně podtrhli svoje vítězství.

„Začátek jsme měli velice dobrý, v první třetině jsme domácí skoro do ničeho nepustili. To byla paráda. Jenže v prostřední části jsme zase měli asi pětiminutový výpadek, kdy dali domácí tři góly,“ litoval hrající trenér čáslavského týmu Ladislav Rytnauer. „Ve druhé třetině jsme ubránili dost oslabení a zápas byl i v poslední části otevřený. Měli jsme takové náznaky šancí, ale čtvrtý gól přidali domácí. Pak už jsme to měli těžké. Sehráli jsme i dobrou power play, soupeře jsme zamkli, ale ke gólu to nevedlo. Měli jsme ve hře dobré pasáže, ale naše chyby srážejí dobré výsledky. Kolín je silný, ne nadarmo je v tabulce první. My jsme se s tím ale docela popasovali,“ řekl k zápasu Rytnauer.

Branky a nahrávky: 21. Kozák (Barták), 25. Spitzer (Želizňak), 27. Pešek (Kadlec), 51. Malý - 3. Krpata (Pipek), 8. Ježek. Třetiny: 0:2, 3:1, 1:0.