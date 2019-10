Ve třinácté minutě otevřel skóre zápasu Martin Pipek po asistenci Michala Kraučuka, o minutu později dal druhou čáslavskou branku Filip Navrátil, kterému asistoval Michal Borovanský. Poslední branku první třetiny obstaral domácí Jan Sladký.

Ve druhém dějství padla branka v osmé minutě hry, prosadil se Jakub Šulc, který zužitkoval přihrávku Sladkého. Tři a půl minuty před konce druhé části utkání padla pátá branka Čáslavských, tentokrát gól vstřelil Petr Král po přihrávce Kraučuka.

Ve třetí třetině padlo celkem pět branek, nejprve o sobě dali vědět hosté, Cigánik našel Maláta, který dal první branku Slaného. Druhá branka hostujícího celku byla zapsána Martinovi Sekerkovi, asistenci zaznamenal Frolík. Pak ale následovaly tři branky čáslavských hokejistů, kteří tak potvrdili vítězství svého celku, prosadili se Křišťan, Barbora, a Raclavský. Čáslav po nepříliš vydařeném začátku začíná opět vítězit a sbírat body, Slaný porazila 7:3.

„Vyhráli jsme 7:3, výsledek vypadá poměrně jednoznačně. První dvě třetiny jsme odehráli opravdu dobře, soupeře jsme k ničemu nepustili. Bohužel se nám stává, že dostaneme nějaké branky, což by bylo normální, ale my se z toho úplně sesypeme a přestaneme hrát. Tím si zaděláváme na problémy, názorná ukázka byla ve třetí třetině, když jsme během půl minuty dostali dvě branky a nevěděli jsme, co máme dělat. Naštěstí jsme vstřelili další branku, to nás uklidnilo, a zápas jsme dohráli v klidu. Toto mě ale trápí, v tréninku na tom musíme zapracovat,“ řekl k utkání trenér čáslavských hokejistů Tomáš Topol.

Čáslav – Slaný 7:3 (13. Pipek, 14. Navrátil, 17. Sladký, 28. Šulc, 37. Král, 51. Křišťan, 53. Barbora – 43. Malát, 43. Sekerka, 60. Raclavský)

Čáslav: Novák – Kůrka, Lang, Janata, Bílek, Šlejtr, Šulc, L. Svoboda – Navrátil, Barbora, Borovanský, Muras, Křišťan, Vlach, Pipek, Sladký, Kraučuk, Král. Trenér Tomáš Topol.

Slaný: Matoušek – Zilcher, Střeštík, Slabý, Knobloch, Raclavský, Voháňka – Lapáček, Špican, Sekerka, Cigánik, Vodička, Petrus, Malát, Slánský, Frolík.