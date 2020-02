Čáslavští udeřili v 7. minutě, a hned dvakrát. Na gól Krpaty navázal vzápětí Křišťan – 0:2. Na další trefu se však čekalo až do začátku třetí třetiny. V ní se gripeni prosadili hned třikrát. Za domácí pouze korigoval výsledek v 54. minutě Zemánek.

„Nedělní zápas hodnotím dobře. Kluci odvedli zodpovědnou práci. Soustředili jsme se na svou hru postavenou na systému. Byla tam chuť a odhodlání zvítězit, čehož si cením,“ zdůraznil trenér Čáslavi Tomáš Topol.

Žabonosy dle papírových předpokladů nekladly takový odpor, ale Čáslavští nic nevypustili. „Z respektu k soupeři jsme měli zápas pod kontrolou. Do ničeho jsme domácí nepustili. Mrzí mě jen obdržený gól z přesilovky Žabonos,“ řekl trenér Topol.

Svým hráčům poděkoval. „Nyní už ale myslíme na derby a na play off. Těšíme se a věříme, že na Sršně bude vyprodáno.“ Topolův tým uzavře základní část v neděli, kdy od 17 hodin hostí kutnohorské hokejisty.

Generálka před play off by mohla být pro Čáslav přínosná. Přeci jen derby bude mít atmosféru i důležitost podobnou, jako mívají zápasy ve vyřazovací části. „Ano, derby maže veškeré papírové předpoklady. Je to zápas play off, bude to tvrdé a bojovné utkání. Pro nás přesně zápas jako v play off,“ uvědomoval si Tomáš Topol.

Čáslavští paradoxně svou nedělní výhrou Kutnou Horu definitivně uklidnili a protivník půjde do derby s čistou hlavou. O záchranu bojovat nemusí. „Vůbec na tohle nekoukáme. Staráme se o to, abychom se připravili na play off. Nechceme spekulovat, prostě jde o nás a o náš tým,“ dodal trenér gripenů.

HC Žabonosy – HC Čáslav 1:5 (0:2,0:0,1:3). Branky a nahrávky: 54. Zemánek (Hrachovec) - 7. Krpata, 7. Křišťan (Janata, Kraučuk), 41. Pipek (Navrátil, Barbora), 49. Křišťan (Špelda), 50. Navrátil (Šulc). Čáslav: Novák (M. Svoboda) – Kůrka, Lang, Janata, Bílek, Šlejtr, Šulc, L. Svoboda – Špelda, Muras, Sladký, Vlach, Krpata, Křišťan, Borovanský, Pipek, Navrátil, Kraučuk, Barbora. Trenér Tomáš Topol.