Vítězná branka rakovnického Jaroslava Grilla padla v čase 68:43. V tu chvíli čáslavský stadion oněměl. Sezona skončila. Obhájce titulu vypadl už ve čtvrtfinále.

Přitom Čáslavští v dramatickém zápase vedli po dvou třetinách 2:1. Jenže nástup do třetího dějství byl jako z hororu. Rakovník vstřelil tři góly a rázem vedl 4:2. Domácí hokejisté ale ukázali své hráčské srdce. Křišťan snížil na 3:4 a 28 vteřin před koncem třetiny vyrovnal při hře bez brankáře Bílek. Euforie však nebyla přetavena v kýžený postup.

„Věděli jsme, že půjde opět o těžký zápas proti velice silnému soupeři. První třetina byla trochu ovlivněná vyloučeními, ale celkově jsme byli spokojeni. Měli jsme pohyb a vytvářeli jsme si i šance. Bohužel druhá třetina byla z naší strany slabší. Ztráceli jsme zápas, zbytečně jsme soupeře dostávali do utkání. Asi jsme se moc báli o výsledek,“ přemýšlel nahlas trenér Čáslavi Tomáš Topol. „Dílo bylo dokonáno ve třetí třetině, kdy jsme dostali tvrdý direkt.“

Za stavu 2:4 nebylo Čáslavským do zpěvu, ale dokázali se zvednout. „Kluci zápas nezabalili a povedlo se nám ještě vyrovnat na poslední chvíli při power play,“ líčil Topol a přešel k prodloužení: „V něm jsme hráli dobře, kluky vyrovnání nakoplo, ale bohužel se od nás odklonilo štěstí, když měl Sladký na hokejce jasný gól. Nedal a hned jsme pak inkasovali.“

Zklamání gripenů bylo obrovské. „Stalo se, převládá smutek, vyřazení mě mrzí, stejně tak i kluky. Z celkového pohledu vyhrál šťastnější tým. Obhajoba je vždy strašně těžká, sami jsme se o tom přesvědčili. O to víc si musíme vážit toho, co se tady povedlo minulý rok,“ narážel Topol na loňské prvenství a dodal: „Věřím, že Čáslav ještě další triumf zažije, ale cesta k poháru je vždy strašně daleko. Za mě to byly krásné tři roky a chci všem hráčům fanouškům poděkovat. Mám na co vzpomínat.“

Spekuluje se o trenérově odchodu do hokejového „důchodu“. To nám zatím nepotvrdil. Místo toho pochválil celý tým. Jednotlivce Topol vyzdvihovat nechtěl: „Nechci moc jmenovat jednotlivce, měl jsem v týmu skvělé hokejisty, ale někdo měl lepší sezonu, někdo horší, to tak prostě někdy je. Vždy jsem hráče učil, že jsme tým. Neporuším to, nebudu jmenovat jednotlivce.“

Ve čtvrtfinále play off vypadli všichni papíroví favorité. Koho trenér Čáslavi favorizuje na zisk trofeje? „Je to sezona plná překvapení. Můj osobní názor je, že vyhraje buď Rakovník nebo Mělník,“ odpověděl Tomáš Topol.

HC Čáslav – HC Rakovník 4:5pp (2:1,0:0,2:3 – 0:1). Branky a nahrávky: 9. Bílek (Sladký), 10. Křišťan (Kraučuk, Janata), 57. Křišťan (Špelda), 60. Bílek (Šulc) - 7. Ságner (Grill, Vlk), 46. Kos (Tolkner, Šíma), 49. Tolkner (Ambroz), 52. Klaus (Kos, Kounovský), 69. Grill (Šíma, Klaus). Konečný stav série: 1:2, postoupil Rakovník. Čáslav: M. Svoboda (Novák) – Šlejtr, Bílek, Janata, Kůrka, Špelda, Šulc, L. Svoboda – Krpata, Borovanský, Sladký, Kraučuk, Muras, Křišťan, Vlach, Pipek, Barbora. Trenér Tomáš Topol.