Domácí zadělali na dobrý výsledek už v první třetině, kdy si vytvořili dvoubrankový polštář. Vyhráno ale neměli. Na třetí branku Barbory totiž odpověděli hosté v hodně rychlém sledu dvěma zásahy. A bylo o co hrát. Čáslav ale reagovala hodně rychle, přidala čtvrtý gól a odrazila snahu protivníka. V závěrečné periodě gripeni přidali dvě pojistky a pomalu mohli slavit. Ani jim nemuselo vadit, že Benešov ještě jednou skóroval.

„Chtěli jsme vrátit sérii do Benešova a to se nám povedlo,“ radoval se trenér čáslavského mužstva Ladislav Rytnauer. „Jsem spokojený, sehráli jsme dobrý špíl a vyhráli jsme. Kluci makali a vyhrát si zasloužili. Fakt jsme hráli dobře a za to jsme byli odměněni,“ byl spokojený kouč Čáslavi.

Čáslavského kouče Svobodu mrzel debakl, ještě více zranění dvou hráčů

Série se tak vrací do Benešova, kde se už musí o postupujícím rozhodnout. „Bude také o štěstí. My jsme odehráli poslední zápasy poctivě, podávali jsme výkony, jaké by měly být. Chceme svoji formu potvrdit ještě jednou a pak můžeme jít dál. Bude to o zodpovědnosti a o tom, udělat co nejméně chyb. Když si všechno sedne, můžeme uspět i v rozhodujícím zápase,“ dodal Rytnauer.

Branky a nahrávky: 7. Barbora, 15. Vlach (Barbora), 27. Barbora (Borovanský), 33. Ježek (Blažek, Borovanský), 45. Bílek (Borovanský), 47. Borovanský (Blažek) – 30. Polesný (Holánek), 31. Polesný (Holánek), 56. Polesný (Holánek). Třetiny: 2:0, 2:2, 2:1.

HC Čáslav: Č. Novák - L. Svoboda, Grauer, Bílek, Šlejtr, Janata - Pipek, Blažek, Krpata, Muras, Borovanský, Ježek, Vlach, Navrátil, Sladký, Barbora.